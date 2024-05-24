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Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html
Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой
Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой - РИА Новости, 24.05.2024
Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой
Российские войска наступают со всех сторон на Волчанск, заявил десантник ВСУ 82-й десантно-штурмовой бригады в комментарии изданию Forbes. В статье отмечается,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:24
2024-05-24T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские войска наступают со всех сторон на Волчанск, заявил десантник ВСУ 82-й десантно-штурмовой бригады в комментарии изданию Forbes. В статье отмечается, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов."Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон", — сказал один из десантников. Издание пишет, что такая тактика ВС России уже работала для прорыва на других направлениях. Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 40 процентов территории этого населенного пункта.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html
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россия
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в мире, вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой

Десантник ВСУ заявил, что ВС России в Волчанске наступают со всех сторон

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские войска наступают со всех сторон на Волчанск, заявил десантник ВСУ 82-й десантно-штурмовой бригады в комментарии изданию Forbes.

В статье отмечается, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов.
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"Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон", — сказал один из десантников.

Издание пишет, что такая тактика ВС России уже работала для прорыва на других направлениях.

Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 40 процентов территории этого населенного пункта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская область
 
 
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