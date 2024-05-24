Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой
Десантник ВСУ заявил, что ВС России в Волчанске наступают со всех сторон
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские войска наступают со всех сторон на Волчанск, заявил десантник ВСУ 82-й десантно-штурмовой бригады в комментарии изданию Forbes.
В статье отмечается, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов.
В статье отмечается, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов.
"Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон", — сказал один из десантников.
Издание пишет, что такая тактика ВС России уже работала для прорыва на других направлениях.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 40 процентов территории этого населенного пункта.
Издание пишет, что такая тактика ВС России уже работала для прорыва на других направлениях.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 40 процентов территории этого населенного пункта.
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