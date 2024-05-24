https://ria.ru/20240524/ukraina-1948063279.html
На Украине военнообязанный умер в военкомате
На Украине военнообязанный умер в военкомате - РИА Новости, 24.05.2024
На Украине военнообязанный умер в военкомате
Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, ранее... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:15
2024-05-24T10:15
2024-05-24T10:15
в мире
украина
хмельницкий (город)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_849cca588d35d19b6ce42e7de3d22f17.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, ранее гражданина признали годным к службе. "Двадцать третьего мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, военкома на Украине - ред.) области и по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезде констатировала смерть", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*. Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка. В военкомате признали, что это не единственный случай летального исхода мобилизованных. "Бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - отмечается в публикации. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240521/povestki-1947448658.html
украина
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_394c6aeb4585643b2cb49b66ef48d5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкий (город)
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Специальная военная операция на Украине
На Украине военнообязанный умер в военкомате
Закарпатский военкомат проведет расследование после смерти мобилизованного
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, ранее гражданина признали годным к службе.
"Двадцать третьего мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, военкома на Украине - ред.) области и по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезде констатировала смерть", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка. В военкомате признали, что это не единственный случай летального исхода мобилизованных. "Бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - отмечается в публикации.
Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком
до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.