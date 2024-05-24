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На Украине военнообязанный умер в военкомате - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948063279.html
На Украине военнообязанный умер в военкомате
На Украине военнообязанный умер в военкомате - РИА Новости, 24.05.2024
На Украине военнообязанный умер в военкомате
Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, ранее... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:15
2024-05-24T10:15
в мире
украина
хмельницкий (город)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, ранее гражданина признали годным к службе. "Двадцать третьего мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, военкома на Украине - ред.) области и по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезде констатировала смерть", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*. Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка. В военкомате признали, что это не единственный случай летального исхода мобилизованных. "Бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - отмечается в публикации. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240521/povestki-1947448658.html
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в мире, украина, хмельницкий (город)
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Специальная военная операция на Украине
На Украине военнообязанный умер в военкомате

Закарпатский военкомат проведет расследование после смерти мобилизованного

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил, что проведет расследование по факту смерти военнообязанного в одном из подчиненных военкоматов, ранее гражданина признали годным к службе.
"Двадцать третьего мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, военкома на Украине - ред.) области и по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которая по приезде констатировала смерть", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*.
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Отмечается, что по данному факту назначена служебная проверка. В военкомате признали, что это не единственный случай летального исхода мобилизованных. "Бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - отмечается в публикации.
Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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