https://ria.ru/20240524/ukraina-1948052857.html

На Украине планируют ограничить переводы между физлицами

На Украине планируют ограничить переводы между физлицами - РИА Новости, 24.05.2024

На Украине планируют ограничить переводы между физлицами

Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:30

2024-05-24T09:30

2024-05-24T09:30

экономика

украина

национальный банк украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц, сообщил заместитель председателя регулятора Дмитрий Олейник украинскому изданию "Фокус". "Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов (так называемые операции person-to-person - ред.) со счетов физлиц в 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов) в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца", - заявил Олейник. Он уточнил, что ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. Однако, подчеркнул Олейник, лимиты вводятся для борьбы с теневыми платежами злоумышленников. Как отмечает издание, по оценкам аналитиков исследовательской организации CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 миллиардов гривен (2,5 миллиарда долларов) ежегодно из-за схем с НДС, контрафакта, серого рынка подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах".

https://ria.ru/20231109/milliardery-1908532194.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, национальный банк украины