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На Украине планируют ограничить переводы между физлицами - РИА Новости, 24.05.2024
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09:30 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948052857.html
На Украине планируют ограничить переводы между физлицами
На Украине планируют ограничить переводы между физлицами - РИА Новости, 24.05.2024
На Украине планируют ограничить переводы между физлицами
Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:30
2024-05-24T09:30
экономика
украина
национальный банк украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц, сообщил заместитель председателя регулятора Дмитрий Олейник украинскому изданию "Фокус". "Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов (так называемые операции person-to-person - ред.) со счетов физлиц в 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов) в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца", - заявил Олейник. Он уточнил, что ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. Однако, подчеркнул Олейник, лимиты вводятся для борьбы с теневыми платежами злоумышленников. Как отмечает издание, по оценкам аналитиков исследовательской организации CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 миллиардов гривен (2,5 миллиарда долларов) ежегодно из-за схем с НДС, контрафакта, серого рынка подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах".
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экономика, украина, национальный банк украины
Экономика, Украина, Национальный банк Украины
На Украине планируют ограничить переводы между физлицами

Нацбанк Украины планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Национальный банк Украины планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц, сообщил заместитель председателя регулятора Дмитрий Олейник украинскому изданию "Фокус".
"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов (так называемые операции person-to-person - ред.) со счетов физлиц в 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов) в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца", - заявил Олейник.
Он уточнил, что ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. Однако, подчеркнул Олейник, лимиты вводятся для борьбы с теневыми платежами злоумышленников. Как отмечает издание, по оценкам аналитиков исследовательской организации CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 миллиардов гривен (2,5 миллиарда долларов) ежегодно из-за схем с НДС, контрафакта, серого рынка подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах".
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