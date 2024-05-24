https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html

Непредсказуемый. В КНР предостерегли Запад от его безумного плана по России

Непредсказуемый. В КНР предостерегли Запад от его безумного плана по России - РИА Новости, 24.05.2024

Непредсказуемый. В КНР предостерегли Запад от его безумного плана по России

Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — говорится в публикации. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:19

2024-05-24T09:19

2024-05-24T09:20

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу стоит тревожиться из-за возможного ответа президента Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по территории России западным оружием, пишет Asia Times. "Нанесение удара по российской территории может спровоцировать сильный и, возможно, непредсказуемый ответ со стороны России", — говорится в публикации. При этом такой шаг не изменит общую картину на поле боя, но увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну, пишет AT. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". В ответ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20240524/kharkov-1948044386.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин