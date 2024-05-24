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Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:22
2024-05-24T08:22
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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киев, россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников

Бортников: Киев, не имея реальных возможностей, перешел к тотальному террору

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
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