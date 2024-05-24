https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:22
2024-05-24T08:22
2024-05-24T08:22
специальная военная операция на украине
киев
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александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916836667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
Бортников: Киев, не имея реальных возможностей, перешел к тотальному террору