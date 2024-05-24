https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html

Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников

Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024

Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников

Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:22

2024-05-24T08:22

2024-05-24T08:22

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Киев, не имея реальных возможностей добиться своих целей на поле боя, перешёл к тотальному террору, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916836667.html

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, россия, украина, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире