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В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов - РИА Новости, 24.05.2024
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00:14 24.05.2024 (обновлено: 01:14 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948025133.html
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов - РИА Новости, 24.05.2024
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов
Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению истребителями F-16 в США, заявил РИА Новости представитель Национальной гвардии. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:14
2024-05-24T01:14
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению истребителями F-16 в США, заявил РИА Новости представитель Национальной гвардии."Первый набор украинских учащихся выпустился", - сообщил он агентству.Ранее представитель национальной гвардии штата Аризона заявил РИА Новости, что выпуск первой группы украинских летчиков, которые переобучаются управлению американским истребителем F-16, запланирован на май.США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, министерство обороны сша, f-16, украина, нато
В мире, США, Министерство обороны США, F-16, Украина, НАТО
В США заявили о завершении обучения первой партии украинских пилотов

Пентагон: первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16

© РИА НовостиСамолет F-16
Самолет F-16
© РИА Новости
Самолет F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению истребителями F-16 в США, заявил РИА Новости представитель Национальной гвардии.
"Первый набор украинских учащихся выпустился", - сообщил он агентству.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть
17 мая, 07:33
Ранее представитель национальной гвардии штата Аризона заявил РИА Новости, что выпуск первой группы украинских летчиков, которые переобучаются управлению американским истребителем F-16, запланирован на май.
США разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в Аризоне проходят 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
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