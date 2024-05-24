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Подполье сообщило об ударах по Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:15 24.05.2024 (обновлено: 09:18 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/udar-1948043332.html
Подполье сообщило об ударах по Харьковской области
Подполье сообщило об ударах по Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2024
Подполье сообщило об ударах по Харьковской области
Российские войска нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:15
2024-05-24T09:18
в мире
чугуев
харьковская область
украина
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами", — сказал он. По его словам, взрывы были слышны в 06:50, 07:05 и 07:07. Накануне в Харькове прогремело не менее 15 взрывов. Как сообщала "Укрзализныця", повреждены нескольких железнодорожных объектов. Ударам подвергся также харьковский пригород Дергачи.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html
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в мире, чугуев, харьковская область, украина, сергей лебедев
В мире, Чугуев, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударах по Харьковской области

Подполье: ВС России ударили по Чугуеву, где находится пункт снабжения ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами", — сказал он.
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По его словам, взрывы были слышны в 06:50, 07:05 и 07:07.
Накануне в Харькове прогремело не менее 15 взрывов. Как сообщала "Укрзализныця", повреждены нескольких железнодорожных объектов. Ударам подвергся также харьковский пригород Дергачи.
В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧугуевХарьковская областьУкраинаСергей Лебедев
 
 
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