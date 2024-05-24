https://ria.ru/20240524/udar-1948043332.html

Подполье сообщило об ударах по Харьковской области

Подполье сообщило об ударах по Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2024

Подполье сообщило об ударах по Харьковской области

Российские войска нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:15

2024-05-24T08:15

2024-05-24T09:18

в мире

чугуев

харьковская область

украина

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт снабжения бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами", — сказал он. По его словам, взрывы были слышны в 06:50, 07:05 и 07:07. Накануне в Харькове прогремело не менее 15 взрывов. Как сообщала "Укрзализныця", повреждены нескольких железнодорожных объектов. Ударам подвергся также харьковский пригород Дергачи.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240518/podpole-1946869753.html

чугуев

харьковская область

украина

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в мире, чугуев, харьковская область, украина, сергей лебедев