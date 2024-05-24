https://ria.ru/20240524/ucheniya-1948264677.html
США участвовали в учениях по борьбе с ядерными и биоугрозами в Армении
США участвовали в учениях по борьбе с ядерными и биоугрозами в Армении - РИА Новости, 24.05.2024
США участвовали в учениях по борьбе с ядерными и биоугрозами в Армении
Специалисты министерства обороны США приняли участие в прошедших в Ереване учениях по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:39
2024-05-24T23:39
2024-05-24T23:39
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Специалисты министерства обороны США приняли участие в прошедших в Ереване учениях по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами, сообщили в пресс-службе совета безопасности Армении. "С 20 по 24 мая в Ереване прошли совместные настольные учения представителей органов госуправления, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных химическими, биологическими, радиологическими и ядерными факторами. Учения проводятся в рамках борьбы с оружием массового поражения (ОМП) при координации аппарата Совета безопасности Армении и поддержке управления по снижению угрозы министерства обороны США", - говорится в пресс-релизе совбеза. Отмечается, что мероприятие направлено на мониторинг и укрепление существующих возможностей и мер реагирования, сдерживание, выявление и предотвращение распространения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, угроз ОМП. "Это позволит оценить текущую ситуацию с готовностью и реагированием, выявить пробелы, в том числе, с точки зрения межведомственного сотрудничества, а также может послужить основой для создания национального плана реагирования", - отмечается в сообщении.
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в мире, ереван, армения, министерство обороны сша
В мире, Ереван, Армения, Министерство обороны США
США участвовали в учениях по борьбе с ядерными и биоугрозами в Армении
Пентагон участвовал в учениях по борьбе с ядерными и биоугрозами в Армении
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Специалисты министерства обороны США приняли участие в прошедших в Ереване учениях по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами, сообщили в пресс-службе совета безопасности Армении.
"С 20 по 24 мая в Ереване прошли совместные настольные учения представителей органов госуправления, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных химическими, биологическими, радиологическими и ядерными факторами. Учения проводятся в рамках борьбы с оружием массового поражения (ОМП) при координации аппарата Совета безопасности Армении и поддержке управления по снижению угрозы министерства обороны США", - говорится в пресс-релизе совбеза.
Отмечается, что мероприятие направлено на мониторинг и укрепление существующих возможностей и мер реагирования, сдерживание, выявление и предотвращение распространения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, угроз ОМП.
"Это позволит оценить текущую ситуацию с готовностью и реагированием, выявить пробелы, в том числе, с точки зрения межведомственного сотрудничества, а также может послужить основой для создания национального плана реагирования", - отмечается в сообщении.