https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948178884.html

В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 24.05.2024

В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве супружеской пары, у которой он потом украл 600 тысяч рублей, угнал машину и на ней завяз в кювете, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:52

2024-05-24T16:52

2024-05-24T16:52

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве супружеской пары, у которой он потом украл 600 тысяч рублей, угнал машину и на ней завяз в кювете, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Тела двух жителей села Алтышево Алатырского округа с признаками насильственной смерти были обнаружены 17 мая. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Благодаря совместным действиям сотрудников СК и органов МВД региона удалось установить личность подозреваемого, которым оказался местный житель. По версии следствия, в ночь на 17 мая подозреваемый ворвался в дом к жителям села Алтышево, застрелил супругов, поджег их дом, предварительно похитив около 600 тысяч рублей, и на их автомобиле попытался скрыться, но, не справившись с управлением, съехал в кювет и бросил машину, закопав рядом орудие преступления. "Из обнаруженных на орудии преступления следов биологического происхождения удалось выделить генотип и установить личность подозреваемого. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения по маршруту следования мужчины", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948171485.html

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)