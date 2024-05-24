https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948178884.html
В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 24.05.2024
В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве супружеской пары, у которой он потом украл 600 тысяч рублей, угнал машину и на ней завяз в кювете, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:52
2024-05-24T16:52
2024-05-24T16:52
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве супружеской пары, у которой он потом украл 600 тысяч рублей, угнал машину и на ней завяз в кювете, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Тела двух жителей села Алтышево Алатырского округа с признаками насильственной смерти были обнаружены 17 мая. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Благодаря совместным действиям сотрудников СК и органов МВД региона удалось установить личность подозреваемого, которым оказался местный житель. По версии следствия, в ночь на 17 мая подозреваемый ворвался в дом к жителям села Алтышево, застрелил супругов, поджег их дом, предварительно похитив около 600 тысяч рублей, и на их автомобиле попытался скрыться, но, не справившись с управлением, съехал в кювет и бросил машину, закопав рядом орудие преступления. "Из обнаруженных на орудии преступления следов биологического происхождения удалось выделить генотип и установить личность подозреваемого. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения по маршруту следования мужчины", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240524/ubiystvo-1948171485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Чувашии задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Жителя Чувашии задержали по подозрению в убийстве 2 человек, краже и угоне авто
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости.
Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве супружеской пары, у которой он потом украл 600 тысяч рублей, угнал машину и на ней завяз в кювете, сообщает региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале
.
Тела двух жителей села Алтышево Алатырского округа с признаками насильственной смерти были обнаружены 17 мая. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Благодаря совместным действиям сотрудников СК и органов МВД региона удалось установить личность подозреваемого, которым оказался местный житель.
По версии следствия, в ночь на 17 мая подозреваемый ворвался в дом к жителям села Алтышево, застрелил супругов, поджег их дом, предварительно похитив около 600 тысяч рублей, и на их автомобиле попытался скрыться, но, не справившись с управлением, съехал в кювет и бросил машину, закопав рядом орудие преступления.
"Из обнаруженных на орудии преступления следов биологического происхождения удалось выделить генотип и установить личность подозреваемого. Также были изучены записи с камер видеонаблюдения по маршруту следования мужчины", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.