https://ria.ru/20240524/tsiklon-1948047528.html

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона - РИА Новости, 24.05.2024

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона

Сильные дожди на значительной территории Приморского края и резкий подъем уровня воды до 2,5 метра в реках южной половины региона принесет сюда циклон из Китая... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:47

2024-05-24T08:47

2024-05-24T08:47

приморский край

китай

японское море

примгидромет

общество

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Сильные дожди на значительной территории Приморского края и резкий подъем уровня воды до 2,5 метра в реках южной половины региона принесет сюда циклон из Китая в понедельник, сообщает Примгидромет. "В начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона, который из Китая переместится на Японское море и станет смещаться над его акваторией вблизи приморского побережья. В Приморье пройдут дожди, на значительной территории сильные. Прогнозируемые дожди вызовут формирование дождевых паводков с резкими подъемами воды на реках южной половины края, с дальнейшим продвижением паводочной волны на центральные районы. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,5 до 2,5 м", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, на малых реках южной половины возможны выходы водотоков из берегов с подтоплением пониженных территорий и отдельных хозяйственных объектов ливневым, склоновым и речным стоком. Дожди будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 15 — 24 м/с, на мысах порывами 25 — 30 м/с, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240517/posevy-1946495710.html

приморский край

китай

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, китай, японское море, примгидромет, общество, наводнения в россии — 2024