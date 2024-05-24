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Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона - РИА Новости, 24.05.2024
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08:47 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/tsiklon-1948047528.html
Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона
Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона - РИА Новости, 24.05.2024
Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона
Сильные дожди на значительной территории Приморского края и резкий подъем уровня воды до 2,5 метра в реках южной половины региона принесет сюда циклон из Китая... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:47
2024-05-24T08:47
приморский край
китай
японское море
примгидромет
общество
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Сильные дожди на значительной территории Приморского края и резкий подъем уровня воды до 2,5 метра в реках южной половины региона принесет сюда циклон из Китая в понедельник, сообщает Примгидромет. "В начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона, который из Китая переместится на Японское море и станет смещаться над его акваторией вблизи приморского побережья. В Приморье пройдут дожди, на значительной территории сильные. Прогнозируемые дожди вызовут формирование дождевых паводков с резкими подъемами воды на реках южной половины края, с дальнейшим продвижением паводочной волны на центральные районы. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,5 до 2,5 м", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, на малых реках южной половины возможны выходы водотоков из берегов с подтоплением пониженных территорий и отдельных хозяйственных объектов ливневым, склоновым и речным стоком. Дожди будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 15 — 24 м/с, на мысах порывами 25 — 30 м/с, уточняется в сообщении.
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приморский край
китай
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приморский край, китай, японское море, примгидромет, общество, наводнения в россии — 2024
Приморский край, Китай, Японское море, Примгидромет, Общество, Наводнения в России — 2024
Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона

Примгидромет: циклон из Китая принесет в Приморье сильные дожди в понедельник

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСильные дожди в Приморье
Сильные дожди в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сильные дожди в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Сильные дожди на значительной территории Приморского края и резкий подъем уровня воды до 2,5 метра в реках южной половины региона принесет сюда циклон из Китая в понедельник, сообщает Примгидромет.
"В начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона, который из Китая переместится на Японское море и станет смещаться над его акваторией вблизи приморского побережья. В Приморье пройдут дожди, на значительной территории сильные. Прогнозируемые дожди вызовут формирование дождевых паводков с резкими подъемами воды на реках южной половины края, с дальнейшим продвижением паводочной волны на центральные районы. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,5 до 2,5 м", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на малых реках южной половины возможны выходы водотоков из берегов с подтоплением пониженных территорий и отдельных хозяйственных объектов ливневым, склоновым и речным стоком.
Дожди будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 15 — 24 м/с, на мысах порывами 25 — 30 м/с, уточняется в сообщении.
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