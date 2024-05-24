Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:59 24.05.2024 (обновлено: 22:18 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/tserkov-1948250800.html
Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви
Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви - РИА Новости, 24.05.2024
Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви
Несмотря на сложную международную обстановку, когда на внешнем контуре России "искрит", внутри страны сохраняется единство Церкви, солидарность и взаимная... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:59
2024-05-24T22:18
религия
россия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944882449_0:93:2788:1661_1920x0_80_0_0_481b0df037a14bc0d7fb3bb7498b33f4.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Несмотря на сложную международную обстановку, когда на внешнем контуре России "искрит", внутри страны сохраняется единство Церкви, солидарность и взаимная поддержка, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл на приеме в Храме Христа Спасителя в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ). "Сегодня, если говорить о внутренней жизни России и других стран, на которые простирается юрисдикция Московского патриархата, то, конечно, ситуация достаточно благополучная. При всем том, что на внешнем контуре "искрит", внутри все-таки сохраняются солидарность и взаимная поддержка. И очень важно, что именно в это время, когда на внешнем контуре не все спокойно, Церковь наша являет пример единства, единомыслия и сплоченности", - цитирует сайт РПЦ слова патриарха на приеме. Патриарх Кирилл отметил, что церковно-государственные отношения развиваются в России благоприятно, в том числе и благодаря президенту РФ Владимиру Путину, который очень много делает для сохранения исторических, духовных и нравственных ценностей. Предстоятель РПЦ призвал иерархов, все духовенство, монашествующих и благочестивых мирян, чтобы все совместно трудились на благо Церкви и Отечества, укрепляли единство, без которого Россия существовать не может.
https://ria.ru/20240524/tsennosti-1948249498.html
https://ria.ru/20240524/ikona-1880761350.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944882449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a74f9d6e1da3785eb9b7613e44459322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви

Патриарх Кирилл: в РФ есть единство Церкви, солидарность и взаимная поддержка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Несмотря на сложную международную обстановку, когда на внешнем контуре России "искрит", внутри страны сохраняется единство Церкви, солидарность и взаимная поддержка, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл на приеме в Храме Христа Спасителя в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
"Сегодня, если говорить о внутренней жизни России и других стран, на которые простирается юрисдикция Московского патриархата, то, конечно, ситуация достаточно благополучная. При всем том, что на внешнем контуре "искрит", внутри все-таки сохраняются солидарность и взаимная поддержка. И очень важно, что именно в это время, когда на внешнем контуре не все спокойно, Церковь наша являет пример единства, единомыслия и сплоченности", - цитирует сайт РПЦ слова патриарха на приеме.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на праздничном концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Чернышенко рассказал о духовных ценностях в России
Вчера, 20:51
Патриарх Кирилл отметил, что церковно-государственные отношения развиваются в России благоприятно, в том числе и благодаря президенту РФ Владимиру Путину, который очень много делает для сохранения исторических, духовных и нравственных ценностей.
Предстоятель РПЦ призвал иерархов, все духовенство, монашествующих и благочестивых мирян, чтобы все совместно трудились на благо Церкви и Отечества, укрепляли единство, без которого Россия существовать не может.
Икона Богоматерь Владимирская - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение праздника
Вчера, 18:45
 
РелигияРоссияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала