https://ria.ru/20240524/tserkov-1948250800.html

Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви

Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви - РИА Новости, 24.05.2024

Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви

Несмотря на сложную международную обстановку, когда на внешнем контуре России "искрит", внутри страны сохраняется единство Церкви, солидарность и взаимная... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:59

2024-05-24T20:59

2024-05-24T22:18

религия

россия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Несмотря на сложную международную обстановку, когда на внешнем контуре России "искрит", внутри страны сохраняется единство Церкви, солидарность и взаимная поддержка, сказал патриарх Московский и вся Руси Кирилл на приеме в Храме Христа Спасителя в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ). "Сегодня, если говорить о внутренней жизни России и других стран, на которые простирается юрисдикция Московского патриархата, то, конечно, ситуация достаточно благополучная. При всем том, что на внешнем контуре "искрит", внутри все-таки сохраняются солидарность и взаимная поддержка. И очень важно, что именно в это время, когда на внешнем контуре не все спокойно, Церковь наша являет пример единства, единомыслия и сплоченности", - цитирует сайт РПЦ слова патриарха на приеме. Патриарх Кирилл отметил, что церковно-государственные отношения развиваются в России благоприятно, в том числе и благодаря президенту РФ Владимиру Путину, который очень много делает для сохранения исторических, духовных и нравственных ценностей. Предстоятель РПЦ призвал иерархов, все духовенство, монашествующих и благочестивых мирян, чтобы все совместно трудились на благо Церкви и Отечества, укрепляли единство, без которого Россия существовать не может.

https://ria.ru/20240524/tsennosti-1948249498.html

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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, московский патриархат