https://ria.ru/20240524/treyding-1947904221.html

"Альфа-Форекс" рассказал о возможностях и тенденциях трейдинга в России

"Альфа-Форекс" рассказал о возможностях и тенденциях трейдинга в России - РИА Новости, 24.05.2024

"Альфа-Форекс" рассказал о возможностях и тенденциях трейдинга в России

Легальный Форекс в России, представленный четырьмя лицензированными игроками, и так находился в зачаточном состоянии, а с введением санкций в ответ на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:13

2024-05-24T19:13

2024-05-24T19:13

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 мая – пресс-служба ООО "Альфа-Форекс". Легальный Форекс в России, представленный четырьмя лицензированными игроками, и так находился в зачаточном состоянии, а с введением санкций в ответ на спецоперацию на Украине участники рынка столкнулись с новыми ограничениями, тормозящими развитие. Как дилер способствует развитию рынка в условиях санкций и какие перспективы ждут российских трейдеров?"Альфа-Форекс", на долю которого, согласно ежеквартальной отчетности форекс-дилеров, приходится почти 73% рынка, выступает движущей силой долгожданных изменений на белом Форексе. Компания — дочерняя структура "Альфа-Банка" в составе "Альфа-Групп", член саморегулируемой организации "Ассоциация форекс-дилеров". Игрок имеет бессрочную лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера и числится в реестре ЦБ РФ, выполняет функцию налогового агента.На экономическую ситуацию в России повлияли известные геополитические события, повлекшие санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан. На фоне сохраняющейся неопределенности это вкупе с международной нестабильностью и волатильностью фондовой биржи, валютного и товарного рынков, а также с другими рисками продолжает негативно влиять на российскую экономику и деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.Альфа-Форекс: возможности для трейдингаДочка "Альфа-Банка", подпавшего под санкции, не упустила шанса воспользоваться возросшим спросом трейдеров на фоне волатильности на финансовых рынках. На официальном сайте alfaforex.ru опубликована финансовая отчетность дилера. Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, "Альфа-Форекс" бьет рекорды доходности.Согласно отчету за III квартал 2023 года, совокупный доход компании за три месяца составил почти 393 миллиона рублей против 309 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года.Из документа об обобщенных финансовых результатах следует, что по состоянию на III квартал количество активных клиентских счетов — 10,2 тысячи, а это три четверти клиентов российского легального Форекса.Ввиду ограничений "Альфа-Банк" утратил возможность привлекать иностранный капитал, а валютные переводы в другие банки были затруднены. Но существенно санкции на работу в связке "мама — дочка" не повлияли, торговлю и средства клиентов под угрозу не поставили: деньги хранятся на номинальных счетах на территории России — ни у одного клиента не были заморожены активы. Котировки дилер получает главным образом от "Альфа-Банка", дополнительно были подключены другие поставщики ликвидности. Компания оперативно приняла меры, чтобы не допустить аномальных скачков спреда при открытии сделок в самом начале конфликта."Альфа-Форекс" не только продолжил обслуживать клиентов в прежнем режиме, но и расширил список инструментов уже дважды. Напомним: в российской юрисдикции форекс-трейдерам доступны только валютные пары. Так, с марта список из 34 валютных пар пополнился еще шестью с участием лиры и юаня. А с третьей декады ноября дилер открыл торговлю по валютной паре с шекелем — USD/ILS (ЮЭсДи/АйЭлС).Торговля рублем с начала СВО не прекращалась, в отличие от положения дел у других игроков. Не останавливались торги по инструментам, ушедшим с биржи, таким как фунт и иена. Условия по снятию и пополнению, в том числе с использованием банковских карт Visa (Виза) и Mastercard (Мастеркард), остались прежними.Отметим, что "Альфа-Форекс" еще в декабре прошлого года, добавил к счетам, номинированным в рублях, долларах и евро, счета в валюте КНР. На мартовском круглом столе, посвященном российским форекс-реалиям и перспективам, управляющий директор компании поделился, что 0,6% всех средств клиентов хранится в китайских юанях.Клиентская база растет не только из-за устойчивости компании к внешним обстоятельствам, но и по причине комфортных условий.Трейдеры всерьез переживали о доступности мобильного приложения MetaTrader 5 (Метатрейдер 5, 18+) от MetaQuotes (МетаКвоутс), которое предоставляет своим клиентам "Альфа-Форекс": оно пропадало из App Store, но браузерная и десктопная версии MetaTrader 5 работали без перебоев. При негативном развитии событий телефонный дилинг (сделки) никто не отменял, так же, компания рассматривает сценарий запуска собственной торговой платформы как альтернативный вариант.".Обучение и поддержка для трейдеровЕще одна причина, почему трейдеры держатся дилера, — предоставляемая им аналитика и поддержка. Так, на сайте и YouTube-канале ежедневно выходят утренние и дневные разборы рынка от финансового эксперта Спартака Соболева. Другая информация для самообучения — в свободном доступе на официальном сайте и в телеграм-канале "Альфа-Форекс".Компания придерживается политики открытости и находится в прямой коммуникации со своими клиентами, вплоть до получения ими ответов от управляющего директора. Если трейдер составит письменное обращение в личном кабинете пользователя, оно будет рассмотрено и удовлетворено в случае ошибки со стороны дилера."Альфа-Форекс" также известен справедливыми решениями. Так, дилер компенсировал трейдерам убытки на сильных расширениях, хотя по закону не обязан был этого делать.Трейдинг в России: тенденции и перспективыРиски российского финансового рынка выросли, но ведь представители форекс-сегмента как раз привыкли зарабатывать на рисках. Этим объясняется поток новых трейдеров, рост активности и показателей прежних клиентов.С сентября 2023 года в целях повышения прозрачности и популяризации услуг дилер публикует результаты топ-3 торговых счетов. Так, первое место в сентябре занял счет с доходностью 11,6 миллиона рублей, а в октябре — с результатом 3,9 миллиона рублей.Возможности на бирже сужаются. Если отвечать на вопрос, кому сейчас Форекс может быть интересен, то внебиржевой валютный рынок выступает альтернативой для инвесторов и трейдеров, желающих поработать с ушедшими с биржи инструментами.На отечественном легальном рынке стагнации и отката не наблюдается. Представим отрасль в виде октагона, где в одном углу регулятор и его требования, в другом — мировое сообщество и санкции. "Альфа-Форекс" успешно уживается с одним и противостоит другому.Если резюмировать встречи представителей отрасли, игроки ожидают запуска новых валютных пар и с надеждой смотрят на развитие рынка Форекс в перспективе доступа к инструментам CFD (contract for difference — "контракт на разницу в сентябре 2024 года").Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.Реклама, ООО "Альфа-Форекс", ОГРН 1167746614947, ИНН 7708294216, erid: F7NfYUJCUneLrXavYy3S

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы