https://ria.ru/20240524/tramp-1948030186.html

Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"

Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" - РИА Новости, 24.05.2024

Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T02:31

2024-05-24T02:31

2024-05-24T02:50

в мире

нью-йорк (город)

сша

дональд трамп

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе. Трамп, который родился в Нью-Йорке, появился перед публикой по традиции в темно-синем костюме и красном галстуке. Кандидат вспомнил о нынешних проблемах города - обилии мигрантов и высокой преступности. "Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет", - сказал Трамп. Он также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города. "У нас шайки мигрантов воюют здесь с полицией. Но мы не позволим этому продолжаться. Пришло время дать сдачи и сделать Нью-Йорк вновь великим. Мы сделаем Америку опять великой", - заявил Трамп. Нью-Йорк - город, являющийся средоточием сторонников демократов. Тем не менее, Трамп решил привлечь на свою сторону латинос и афроамериканцев, живущих в этом районе. "Кто сказал, что мы не победим в Нью-Йорке? Мы победим в Нью-Йорке и мы выиграем на выборах", - заявил Трамп. Кроме того, он вновь заявил о некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20240524/tramp-1948029816.html

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Максим Горбачев

в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден