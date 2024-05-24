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Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" - РИА Новости, 24.05.2024
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02:31 24.05.2024 (обновлено: 02:50 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/tramp-1948030186.html
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" - РИА Новости, 24.05.2024
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:31
2024-05-24T02:50
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе. Трамп, который родился в Нью-Йорке, появился перед публикой по традиции в темно-синем костюме и красном галстуке. Кандидат вспомнил о нынешних проблемах города - обилии мигрантов и высокой преступности. "Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет", - сказал Трамп. Он также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города. "У нас шайки мигрантов воюют здесь с полицией. Но мы не позволим этому продолжаться. Пришло время дать сдачи и сделать Нью-Йорк вновь великим. Мы сделаем Америку опять великой", - заявил Трамп. Нью-Йорк - город, являющийся средоточием сторонников демократов. Тем не менее, Трамп решил привлечь на свою сторону латинос и афроамериканцев, живущих в этом районе. "Кто сказал, что мы не победим в Нью-Йорке? Мы победим в Нью-Йорке и мы выиграем на выборах", - заявил Трамп. Кроме того, он вновь заявил о некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20240524/tramp-1948029816.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"

Трамп пообещал сделать Нью-Йорк вновь великим на митинге в Бронксе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролины в Конвее - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе.
Трамп, который родился в Нью-Йорке, появился перед публикой по традиции в темно-синем костюме и красном галстуке. Кандидат вспомнил о нынешних проблемах города - обилии мигрантов и высокой преступности.
"Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет", - сказал Трамп.
Он также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города.
"У нас шайки мигрантов воюют здесь с полицией. Но мы не позволим этому продолжаться. Пришло время дать сдачи и сделать Нью-Йорк вновь великим. Мы сделаем Америку опять великой", - заявил Трамп.
Нью-Йорк - город, являющийся средоточием сторонников демократов. Тем не менее, Трамп решил привлечь на свою сторону латинос и афроамериканцев, живущих в этом районе.
"Кто сказал, что мы не победим в Нью-Йорке? Мы победим в Нью-Йорке и мы выиграем на выборах", - заявил Трамп.
Кроме того, он вновь заявил о некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом
02:08
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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