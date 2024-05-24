https://ria.ru/20240524/tramp-1948030186.html
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" - РИА Новости, 24.05.2024
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:31
2024-05-24T02:31
2024-05-24T02:50
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе. Трамп, который родился в Нью-Йорке, появился перед публикой по традиции в темно-синем костюме и красном галстуке. Кандидат вспомнил о нынешних проблемах города - обилии мигрантов и высокой преступности. "Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет", - сказал Трамп. Он также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города. "У нас шайки мигрантов воюют здесь с полицией. Но мы не позволим этому продолжаться. Пришло время дать сдачи и сделать Нью-Йорк вновь великим. Мы сделаем Америку опять великой", - заявил Трамп. Нью-Йорк - город, являющийся средоточием сторонников демократов. Тем не менее, Трамп решил привлечь на свою сторону латинос и афроамериканцев, живущих в этом районе. "Кто сказал, что мы не победим в Нью-Йорке? Мы победим в Нью-Йорке и мы выиграем на выборах", - заявил Трамп. Кроме того, он вновь заявил о некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20240524/tramp-1948029816.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим"
Трамп пообещал сделать Нью-Йорк вновь великим на митинге в Бронксе
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал сделать Нью-Йорк "вновь великим" на митинге в Бронксе.
Трамп, который родился в Нью-Йорке, появился перед публикой по традиции в темно-синем костюме и красном галстуке. Кандидат вспомнил о нынешних проблемах города - обилии мигрантов и высокой преступности.
"Но если нью-йоркец не сможет этого исправить, никто не сможет", - сказал Трамп.
Он также пообещал увеличить инвестиционную привлекательность города.
"У нас шайки мигрантов воюют здесь с полицией. Но мы не позволим этому продолжаться. Пришло время дать сдачи и сделать Нью-Йорк вновь великим. Мы сделаем Америку
опять великой", - заявил Трамп.
Нью-Йорк - город, являющийся средоточием сторонников демократов. Тем не менее, Трамп решил привлечь на свою сторону латинос и афроамериканцев, живущих в этом районе.
"Кто сказал, что мы не победим в Нью-Йорке? Мы победим в Нью-Йорке и мы выиграем на выборах", - заявил Трамп.
Кроме того, он вновь заявил о некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена
.