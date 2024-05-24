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Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом - РИА Новости, 24.05.2024
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом
Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:08
2024-05-24T02:08
2024-05-24T02:33
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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо Байденом. "Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", - сказал Трамп. Трамп не раз подшучивал над возрастом и физическими и умственными способностями Байдена.
https://ria.ru/20240522/bayden-1947551625.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом
Трамп заявил, что на дебатах с Байденом будет стоять, а не сидеть