https://ria.ru/20240524/tramp-1948029816.html

Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом

Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом - РИА Новости, 24.05.2024

Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом

Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T02:08

2024-05-24T02:08

2024-05-24T02:33

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выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо Байденом. "Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", - сказал Трамп. Трамп не раз подшучивал над возрастом и физическими и умственными способностями Байдена.

https://ria.ru/20240522/bayden-1947551625.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024