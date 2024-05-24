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Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом - РИА Новости, 24.05.2024
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02:08 24.05.2024 (обновлено: 02:33 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/tramp-1948029816.html
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом - РИА Новости, 24.05.2024
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом
Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T02:08
2024-05-24T02:33
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо Байденом. "Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", - сказал Трамп. Трамп не раз подшучивал над возрастом и физическими и умственными способностями Байдена.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп отказался проводить "сидячие" дебаты с Байденом

Трамп заявил, что на дебатах с Байденом будет стоять, а не сидеть

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить "сидячие" дебаты с действующим главой государства Джо Байденом.
"Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах", - сказал Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Байден обвинил Трампа в использовании "языка Гитлера"
22 мая, 01:29
Трамп не раз подшучивал над возрастом и физическими и умственными способностями Байдена.
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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