https://ria.ru/20240524/torgovlya-1948046583.html

Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России

Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России

США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:36

2024-05-24T08:36

2024-05-24T08:36

россия

сша

великобритания

александр бортников

снг

содружество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg

БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы иметь возможность подорвать экономику любого государства Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнёров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "В перспективе это даст американцам рычаги для подрыва и изоляции любой из национальных экономик Содружества", - пояснил директор ФСБ.

https://ria.ru/20231108/aziya-1908068223.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, великобритания, александр бортников, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции