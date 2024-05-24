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Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России - РИА Новости, 24.05.2024
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08:36 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/torgovlya-1948046583.html
Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России
Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России
США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:36
2024-05-24T08:36
россия
сша
великобритания
александр бортников
снг
содружество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы иметь возможность подорвать экономику любого государства Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнёров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "В перспективе это даст американцам рычаги для подрыва и изоляции любой из национальных экономик Содружества", - пояснил директор ФСБ.
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россия, сша, великобритания, александр бортников, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, санкции
Россия, США, Великобритания, Александр Бортников, СНГ, Содружество , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Санкции
Бортников назвал цель санкций Запада против партнеров России

Бортников: США и Британии нужен контроль торговых и финансовых операций в СНГ

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ, чтобы иметь возможность подорвать экономику любого государства Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Проявлением неоколониальной политики Вашингтона и Лондона считаем вторичные санкции против наших партнёров, под прикрытием которых реализуется курс на установление тотального контроля над торговыми и финансовыми операциями внутри СНГ", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"В перспективе это даст американцам рычаги для подрыва и изоляции любой из национальных экономик Содружества", - пояснил директор ФСБ.
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8 ноября 2023, 08:04
 
РоссияСШАВеликобританияАлександр БортниковСНГСодружествоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииСанкции
 
 
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