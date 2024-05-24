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Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 24.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 547 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:53
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 547 сантиметров, сообщает горадминистрация. Ранее она сообщала, что на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров, на утро вторника - 592 сантиметра, на утро среды - 578 сантиметров, на утро четверга - 561 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 24 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 547 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 547 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Ранее она сообщала, что на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров, на утро вторника - 592 сантиметра, на утро среды - 578 сантиметров, на утро четверга - 561 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области
, на 08.00 (06.00 мск) 24 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.