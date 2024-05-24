Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/tobol-1948039106.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров - РИА Новости, 24.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 547 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:53
2024-05-24T06:53
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2b4f684dc814688d9e3f3b014868a6f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 547 сантиметров, сообщает горадминистрация. Ранее она сообщала, что на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров, на утро вторника - 592 сантиметра, на утро среды - 578 сантиметров, на утро четверга - 561 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 24 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240523/vyplaty-1947961003.html
https://ria.ru/20240524/pomosch-1948029218.html
тобол (река)
курган
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a01c85eac39de3dfad80c8ef8afb3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 14 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 547 сантиметров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Река Тобол в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) пятницы, за сутки снизился на 14 сантиметров и составляет 547 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Ранее она сообщала, что на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров, на утро вторника - 592 сантиметра, на утро среды - 578 сантиметров, на утро четверга - 561 сантиметр. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Якутии проиндексируют выплаты пострадавшим от ЧС
Вчера, 17:16
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 24 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 547 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
Флажки России и Белоруссии
Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам
01:53
 
ПроисшествияТобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала