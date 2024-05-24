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Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину - РИА Новости, 24.05.2024
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08:44 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/terroristy-1948047094.html
Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину
Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину
При содействии стран НАТО продолжается массовая переброска на Украину террористов из других регионов мира, часть из них используется для дальнейшей... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:44
2024-05-24T08:44
украина
россия
ближний восток
александр бортников
нато
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. При содействии стран НАТО продолжается массовая переброска на Украину террористов из других регионов мира, часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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украина, россия, ближний восток, александр бортников, нато, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, северная африка
Украина, Россия, Ближний Восток, Александр Бортников, НАТО, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Северная Африка
Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину

Бортников: НАТО содействует переброске террористов на Украину из других регионов

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. При содействии стран НАТО продолжается массовая переброска на Украину террористов из других регионов мира, часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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УкраинаРоссияБлижний ВостокАлександр БортниковНАТОСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреСеверная Африка
 
 
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