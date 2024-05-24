https://ria.ru/20240524/terroristy-1948047094.html

Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину

Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников: НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину

При содействии стран НАТО продолжается массовая переброска на Украину террористов из других регионов мира, часть из них используется для дальнейшей... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:44

2024-05-24T08:44

2024-05-24T08:44

украина

россия

ближний восток

александр бортников

нато

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. При содействии стран НАТО продолжается массовая переброска на Украину террористов из других регионов мира, часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии в СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наёмников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

https://ria.ru/20231011/lagerya-1901935856.html

украина

россия

ближний восток

северная африка

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украина, россия, ближний восток, александр бортников, нато, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, северная африка