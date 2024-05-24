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Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:52 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/terakt-1948083304.html
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.05.2024
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим не сможет отвертеться от причастности к теракту в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:52
2024-05-24T11:52
красногорск
дмитрий белик
александр бортников
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим не сможет отвертеться от причастности к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокус сити холле". "Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, киевский режим, при отсутствии стратегических успехов на фронте, пытается "залатать дыры терактами". "Украинские войска сдают позиции, воевать за Зеленского никто не хочет", - сказал Белик. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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красногорск, дмитрий белик, александр бортников, крокус сити холл, в мире
Красногорск, Дмитрий Белик, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире
Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме

Белик: Киев не сможет отвертеться от причастности к теракту в "Крокус Сити Холле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим не сможет отвертеться от причастности к теракту в подмосковном "Крокус сити холле".
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокус сити холле".
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"Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, киевский режим, при отсутствии стратегических успехов на фронте, пытается "залатать дыры терактами".
"Украинские войска сдают позиции, воевать за Зеленского никто не хочет", - сказал Белик.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрасногорскДмитрий БеликАлександр БортниковКрокус Сити ХоллВ мире
 
 
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