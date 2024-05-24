https://ria.ru/20240524/terakt-1948083304.html

Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме

Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.05.2024

Киев не отвертится от причастности к теракту в "Крокусе", заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим не сможет отвертеться от причастности к теракту в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:52

2024-05-24T11:52

2024-05-24T11:52

красногорск

дмитрий белик

александр бортников

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что киевский режим не сможет отвертеться от причастности к теракту в подмосковном "Крокус сити холле". Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокус сити холле". "Сегодня подозрения облекли четкую форму: киевский режим не просто пособник, а организатор теракта. Причастность украинской военной разведки – это распространение заразы военных преступлений за пределы Украины", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, киевский режим, при отсутствии стратегических успехов на фронте, пытается "залатать дыры терактами". "Украинские войска сдают позиции, воевать за Зеленского никто не хочет", - сказал Белик. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

красногорск

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красногорск, дмитрий белик, александр бортников, крокус сити холл, в мире