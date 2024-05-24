https://ria.ru/20240524/terakt-1948046381.html

Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников

Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024

Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников

Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", об этом уже можно уверенно говорить, заявил директор ФСБ РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:35

2024-05-24T08:35

2024-05-24T08:35

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

бишкек

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", об этом уже можно уверенно говорить, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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россия

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украина, россия, бишкек, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, происшествия