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Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников
Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", об этом уже можно уверенно говорить, заявил директор ФСБ РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:35
2024-05-24T08:35
2024-05-24T08:35
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
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александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном "Крокус сити холле", об этом уже можно уверенно говорить, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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украина, россия, бишкек, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Бишкек, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Происшествия
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников
Директор ФСБ Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"