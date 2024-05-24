https://ria.ru/20240524/tayvan-1948089940.html

Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем

Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем - РИА Новости, 24.05.2024

Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем

Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:24

2024-05-24T12:24

2024-05-24T12:24

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китай

пекин

у цянь

цай инвэнь

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. "Когда глава администрации Тайваня (Лай Циндэ - ред.) вступил в должность, он бросил серьезный вызов принципу "одного Китая", открыто пропагандировал теорию "два Китая", тщетно пытаясь добиться независимости при помощи военной силы и полагаясь на внешние силы, подталкивая тайваньских соотечественников к опасной ситуации войны", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что это игра с огнем, и те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами. Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". При этом в своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, китай, пекин, у цянь, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая