Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/tayvan-1948089940.html
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем - РИА Новости, 24.05.2024
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем
Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:24
2024-05-24T12:24
в мире
тайвань
китай
пекин
у цянь
цай инвэнь
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921194037_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_df10aec07bd16775d39e51c04800c2b5.jpg
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. "Когда глава администрации Тайваня (Лай Циндэ - ред.) вступил в должность, он бросил серьезный вызов принципу "одного Китая", открыто пропагандировал теорию "два Китая", тщетно пытаясь добиться независимости при помощи военной силы и полагаясь на внешние силы, подталкивая тайваньских соотечественников к опасной ситуации войны", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что это игра с огнем, и те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами. Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". При этом в своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html
https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html
тайвань
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921194037_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c0a6e01cff93448508d76e5ff6b276bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, пекин, у цянь, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, У Цянь, Цай Инвэнь, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем

МО Китая: глава администрации Лай Циндэ толкает Тайвань к опасной ситуации войны

© AP Photo / Louise DelmotteЛай Циндэ
Лай Циндэ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Лай Циндэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Когда глава администрации Тайваня (Лай Циндэ - ред.) вступил в должность, он бросил серьезный вызов принципу "одного Китая", открыто пропагандировал теорию "два Китая", тщетно пытаясь добиться независимости при помощи военной силы и полагаясь на внешние силы, подталкивая тайваньских соотечественников к опасной ситуации войны", - заявил У Цянь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Памятники генералиссимусу будут сносить
4 мая, 08:00
Он подчеркнул, что это игра с огнем, и те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами.
Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск.
Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
При этом в своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Корабли ВМС НОАК - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Китайская армия проверяет возможности по "захвату власти" на Тайване
Вчера, 04:49
 
В миреТайваньКитайПекинУ ЦяньЦай ИнвэньНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала