https://ria.ru/20240524/tayvan-1948089940.html
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем - РИА Новости, 24.05.2024
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем
Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:24
2024-05-24T12:24
2024-05-24T12:24
в мире
тайвань
китай
пекин
у цянь
цай инвэнь
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. "Когда глава администрации Тайваня (Лай Циндэ - ред.) вступил в должность, он бросил серьезный вызов принципу "одного Китая", открыто пропагандировал теорию "два Китая", тщетно пытаясь добиться независимости при помощи военной силы и полагаясь на внешние силы, подталкивая тайваньских соотечественников к опасной ситуации войны", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что это игра с огнем, и те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами. Восточная зона боевого командования НОАК утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск. Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". При этом в своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html
https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, пекин, у цянь, цай инвэнь, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, У Цянь, Цай Инвэнь, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Китая обвинило нового главу администрации Тайваня в игре с огнем
МО Китая: глава администрации Лай Циндэ толкает Тайвань к опасной ситуации войны
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ полагается на внешние силы в стремлении к независимости, толкая остров к опасной грани войны, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
"Когда глава администрации Тайваня (Лай Циндэ - ред.) вступил в должность, он бросил серьезный вызов принципу "одного Китая", открыто пропагандировал теорию "два Китая", тщетно пытаясь добиться независимости при помощи военной силы и полагаясь на внешние силы, подталкивая тайваньских соотечественников к опасной ситуации войны", - заявил У Цянь.
Он подчеркнул, что это игра с огнем, и те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами.
Восточная зона боевого командования НОАК
утром в четверг начала двухдневные совместные военные учения вокруг Тайваня с участием сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и ракетных сил для проверки уровня боеготовности войск.
Учения НОАК начались через три дня после вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ, который, как ожидается, продолжит курс своей предшественницы Цай Инвэнь
на достижение независимости острова. Пекин
неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
При этом в своей инаугурационной речи Лай Циндэ, в частности, подчеркнул, что "перед лицом различных угроз, исходящих от материкового Китая", Тайвань должен продемонстрировать решимость защищаться, а также усилить обороноспособность.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.