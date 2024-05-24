Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами
Миннуллин: Татарстан будет помогать больнице в Лисичанске с врачами
© iStock.com / Everyday better to do everything you loveВрач работает за ноутбуком
© iStock.com / Everyday better to do everything you love
Врач работает за ноутбуком. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Татарстан планирует помогать больнице Лисичанска с врачами для оказания круглосуточной неотложной помощи мирным жителям, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
Глава минздрава Татарстана и заместитель премьер-министра республики Евгений Варакин накануне приняли участие в торжественном открытии больницы в Лисичанске после капремонта. Ремонт и дооснащение больницы были проведены при поддержке Татарстана, который шефствует над Лисичанском.
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"Мы и дальше будем оказывать поддержку коллегам из Лисичанска. Появилась обновленная больница, но врачей пока не хватает. Мы из Луганска часть ребят подобрали, должны вахтовым методом приезжать. И Татарстан, наверное, тоже будет направлять врачей. Будем думать", - сказал Миннуллин.
По его словам, сейчас в больнице Лисичанска часть врачей - пенсионного возраста, по некоторым специальностям врачей вообще нет.
"Как-то помогать надо, чтобы была круглосуточная помощь экстренная, неотложная обязательно", - подчеркнул министр.
В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР.
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