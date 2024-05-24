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Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами - РИА Новости, 24.05.2024
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Республика Татарстан
 
19:52 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/tatarstan-1948240030.html
Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами
Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами - РИА Новости, 24.05.2024
Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами
Татарстан планирует помогать больнице Лисичанска с врачами для оказания круглосуточной неотложной помощи мирным жителям, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:52
2024-05-24T19:52
республика татарстан
лисичанск
луганская народная республика
луганск
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Татарстан планирует помогать больнице Лисичанска с врачами для оказания круглосуточной неотложной помощи мирным жителям, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. Глава минздрава Татарстана и заместитель премьер-министра республики Евгений Варакин накануне приняли участие в торжественном открытии больницы в Лисичанске после капремонта. Ремонт и дооснащение больницы были проведены при поддержке Татарстана, который шефствует над Лисичанском. "Мы и дальше будем оказывать поддержку коллегам из Лисичанска. Появилась обновленная больница, но врачей пока не хватает. Мы из Луганска часть ребят подобрали, должны вахтовым методом приезжать. И Татарстан, наверное, тоже будет направлять врачей. Будем думать", - сказал Миннуллин. По его словам, сейчас в больнице Лисичанска часть врачей - пенсионного возраста, по некоторым специальностям врачей вообще нет. "Как-то помогать надо, чтобы была круглосуточная помощь экстренная, неотложная обязательно", - подчеркнул министр. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР.
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лисичанск, луганская народная республика, луганск
Республика Татарстан, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Луганск
Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами

Миннуллин: Татарстан будет помогать больнице в Лисичанске с врачами

© iStock.com / Everyday better to do everything you loveВрач работает за ноутбуком
Врач работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© iStock.com / Everyday better to do everything you love
Врач работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Татарстан планирует помогать больнице Лисичанска с врачами для оказания круглосуточной неотложной помощи мирным жителям, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.
Глава минздрава Татарстана и заместитель премьер-министра республики Евгений Варакин накануне приняли участие в торжественном открытии больницы в Лисичанске после капремонта. Ремонт и дооснащение больницы были проведены при поддержке Татарстана, который шефствует над Лисичанском.
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"Мы и дальше будем оказывать поддержку коллегам из Лисичанска. Появилась обновленная больница, но врачей пока не хватает. Мы из Луганска часть ребят подобрали, должны вахтовым методом приезжать. И Татарстан, наверное, тоже будет направлять врачей. Будем думать", - сказал Миннуллин.
По его словам, сейчас в больнице Лисичанска часть врачей - пенсионного возраста, по некоторым специальностям врачей вообще нет.
"Как-то помогать надо, чтобы была круглосуточная помощь экстренная, неотложная обязательно", - подчеркнул министр.
В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР.
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