https://ria.ru/20240524/tatarstan-1948240030.html

Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами

Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами - РИА Новости, 24.05.2024

Татарстан поможет больнице в Лисичанске с врачами

Татарстан планирует помогать больнице Лисичанска с врачами для оказания круглосуточной неотложной помощи мирным жителям, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:52

2024-05-24T19:52

2024-05-24T19:52

республика татарстан

лисичанск

луганская народная республика

луганск

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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Татарстан планирует помогать больнице Лисичанска с врачами для оказания круглосуточной неотложной помощи мирным жителям, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин. Глава минздрава Татарстана и заместитель премьер-министра республики Евгений Варакин накануне приняли участие в торжественном открытии больницы в Лисичанске после капремонта. Ремонт и дооснащение больницы были проведены при поддержке Татарстана, который шефствует над Лисичанском. "Мы и дальше будем оказывать поддержку коллегам из Лисичанска. Появилась обновленная больница, но врачей пока не хватает. Мы из Луганска часть ребят подобрали, должны вахтовым методом приезжать. И Татарстан, наверное, тоже будет направлять врачей. Будем думать", - сказал Миннуллин. По его словам, сейчас в больнице Лисичанска часть врачей - пенсионного возраста, по некоторым специальностям врачей вообще нет. "Как-то помогать надо, чтобы была круглосуточная помощь экстренная, неотложная обязательно", - подчеркнул министр. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР.

https://ria.ru/20231031/produkty-1906415810.html

https://ria.ru/20240228/kazan-1929999471.html

лисичанск

луганская народная республика

луганск

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лисичанск, луганская народная республика, луганск