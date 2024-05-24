https://ria.ru/20240524/tatarstan-1948215152.html
Татарстан передал два "УАЗа" для медподразделений в зоне СВО
Татарстан передал два "УАЗа" для медподразделений в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2024
Татарстан передал два "УАЗа" для медподразделений в зоне СВО
Минздрав Татарстана передал два автомобиля УАЗ для медицинских подразделений в зоне СВО, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Марсель... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:58
2024-05-24T18:58
2024-05-24T18:58
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КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Минздрав Татарстана передал два автомобиля УАЗ для медицинских подразделений в зоне СВО, сообщил РИА Новости министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. Глава минздрава Татарстана посетил Луганск и Лисичанск. В Лисичанске, в частности, он принял участие в открытии больницы после капремонта. "В Луганске передали два автомобиля УАЗ - у нас сегодня две медицинские роты татарстанские именно на передовой оказывают помощь. Передали им две машины от республики", - сказал Миннуллин. Министр отметил, что задача республики - обеспечивать всем необходимым бойцов, которые сегодня выполняют непростые задачи в зоне СВО. В настоящее время в зоне СВО несут службу два именных батальона, сформированных в Татарстане, - "Алга" и "Тимер", формируется третий батальон "Батыр". Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР.
https://ria.ru/20240523/kontraktniki-1947990902.html
https://ria.ru/20240523/kazan-1947854805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, луганск, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Луганск, Гуманитарная помощь, СВО