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Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование
Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование - РИА Новости, 24.05.2024
Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование
Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФТС. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:43
2024-05-24T20:43
2024-05-24T22:37
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФТС."Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину, <...> таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе, а их транспортировкой в Грузию занимались иностранцы.Всего таможенники изъяли 12 штук: половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в российской столице.Против москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбудили уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, грузия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Украина, Грузия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование
ФТС не позволила гражданам РФ и Грузии вывезти на Украину военное оборудование
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФТС.
"Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину, <...> таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии
по указанию зарубежных координаторов", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе, а их транспортировкой в Грузию занимались иностранцы.
Всего таможенники изъяли 12 штук: половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в российской столице.
Против москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбудили уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.