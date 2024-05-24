https://ria.ru/20240524/tamozhnya-1948248606.html

Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование

Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование - РИА Новости, 24.05.2024

Российские таможенники не позволили вывезти на Украину военное оборудование

Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФТС. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:43

2024-05-24T20:43

2024-05-24T22:37

украина

грузия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ФТС."Установки для сброса ракет военной авиацией не позволили вывезти на Украину, <...> таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе, а их транспортировкой в Грузию занимались иностранцы.Всего таможенники изъяли 12 штук: половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные — в мастерской по сборке военной продукции в российской столице.Против москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбудили уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

украина

грузия

россия

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украина, грузия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)