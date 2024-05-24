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Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 24.05.2024 (обновлено: 18:55 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/svo-1948214419.html
Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт
Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт - РИА Новости, 24.05.2024
Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт
Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщили в пятницу в Telegram-канале Генштаба ВСУ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:21
2024-05-24T18:55
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщили в пятницу в Telegram-канале Генштаба ВСУ."Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240524/pentagon-1948189173.html
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

Численность Генштаба ВСУ сократят на 60%, освободившихся отправят на фронт

© Фото : Генштаб ВСУУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Генштаб ВСУ
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщили в пятницу в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
"Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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