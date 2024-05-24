https://ria.ru/20240524/svo-1948214419.html

Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт - РИА Новости, 24.05.2024

Больше половины Генштаба ВСУ сократят и отправят на фронт

Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщили в пятницу в Telegram-канале Генштаба ВСУ. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:21

2024-05-24T18:21

2024-05-24T18:55

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщили в пятницу в Telegram-канале Генштаба ВСУ."Принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части", - говорится в сообщении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240524/pentagon-1948189173.html

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украина, вооруженные силы украины