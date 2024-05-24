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Подразделения группировки "Запад" отразили 15 контратак за неделю - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/svo-1948148760.html
Подразделения группировки "Запад" отразили 15 контратак за неделю
Подразделения группировки "Запад" отразили 15 контратак за неделю - РИА Новости, 24.05.2024
Подразделения группировки "Запад" отразили 15 контратак за неделю
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:17
2024-05-24T15:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Запад" отразили 15 контратак за неделю

МО: подразделения группировки войск "Запад" за неделю отразили 15 контратак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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