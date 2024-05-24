https://ria.ru/20240524/svo-1948146880.html

Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю

Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю - РИА Новости, 24.05.2024

Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю

Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:12

2024-05-24T15:12

2024-05-24T15:17

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)