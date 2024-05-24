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Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю
Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю - РИА Новости, 24.05.2024
Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю
Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:12
2024-05-24T15:12
2024-05-24T15:17
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" отразили девять контратак за неделю
МО: подразделения группировки войск "Восток" за неделю отразили 9 контратак
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 15 атак ВСУ, потери Украины составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. За прошедший период отражены 15 контратак подразделений четырёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Нововодяное и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери противника составили до 2040 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 32 орудия полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства.