https://ria.ru/20240524/svo-1948146371.html

"Южная" группировка за неделю освободила три села

"Южная" группировка за неделю освободила три села - РИА Новости, 24.05.2024

"Южная" группировка за неделю освободила три села

Российская группировка ВС РФ "Юг" за прошедшую неделю освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат, сообщило... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:11

2024-05-24T15:11

2024-05-24T15:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

клещеевка

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российская группировка ВС РФ "Юг" за прошедшую неделю освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики, и продолжали продвигаться в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 18 по 24 мая.Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны."Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948146599.html

https://ria.ru/20240524/svo-1948146880.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, клещеевка, в мире, донецкая народная республика