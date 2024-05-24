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"Южная" группировка за неделю освободила три села
"Южная" группировка за неделю освободила три села - РИА Новости, 24.05.2024
"Южная" группировка за неделю освободила три села
Российская группировка ВС РФ "Юг" за прошедшую неделю освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат, сообщило... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:11
2024-05-24T15:11
2024-05-24T15:14
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российская группировка ВС РФ "Юг" за прошедшую неделю освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики, и продолжали продвигаться в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 18 по 24 мая.Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны."Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства", - добавили в МО РФ.Отмечается, что также были уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948146599.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, В мире, Донецкая Народная Республика
"Южная" группировка за неделю освободила три села
МО: за неделю бойцы "Юга" освободили 3 села; ВСУ потеряли 3285 солдат, 7 танков
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Российская группировка ВС РФ "Юг" за прошедшую неделю освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, потери противника составили до 3285 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики, и продолжали продвигаться в глубину обороны противника", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 18 по 24 мая.
Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ
и четырёх бригад теробороны.
"Противник потерял за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что также были уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.