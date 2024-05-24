https://ria.ru/20240524/svo-1948146084.html

Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино

Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино - РИА Новости, 24.05.2024

Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино

Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ и который был разрушен в ходе боевых действий, может быть включен в список на восстановление... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:10

2024-05-24T15:10

2024-05-24T17:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ и который был разрушен в ходе боевых действий, может быть включен в список на восстановление в текущем или следующем году, дата будет зависеть от ситуации с безопасностью, сообщил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий."Там после всего произошедшего особо ничего живого не осталось. Восстановление, конечно же, будет... На следующий год - а может, уже и в этом году - в зависимости от того, какая будет близость ствольной артиллерии, будем ставить его в план на восстановление", - сказал Балицкий.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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россия, украина, евгений балицкий