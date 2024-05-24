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Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 24.05.2024 (обновлено: 17:53 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/svo-1948146084.html
Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино
Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино - РИА Новости, 24.05.2024
Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино
Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ и который был разрушен в ходе боевых действий, может быть включен в список на восстановление... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:10
2024-05-24T17:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ и который был разрушен в ходе боевых действий, может быть включен в список на восстановление в текущем или следующем году, дата будет зависеть от ситуации с безопасностью, сообщил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий."Там после всего произошедшего особо ничего живого не осталось. Восстановление, конечно же, будет... На следующий год - а может, уже и в этом году - в зависимости от того, какая будет близость ствольной артиллерии, будем ставить его в план на восстановление", - сказал Балицкий.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, украина, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал, когда начнут восстанавливать Работино

Балицкий: Работино могут включить в план на восстановление в 2024 или 2025 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Поселок Работино в Запорожской области, который ранее занимали ВСУ и который был разрушен в ходе боевых действий, может быть включен в список на восстановление в текущем или следующем году, дата будет зависеть от ситуации с безопасностью, сообщил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Там после всего произошедшего особо ничего живого не осталось. Восстановление, конечно же, будет... На следующий год - а может, уже и в этом году - в зависимости от того, какая будет близость ствольной артиллерии, будем ставить его в план на восстановление", - сказал Балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвгений Балицкий
 
 
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