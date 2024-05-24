https://ria.ru/20240524/svo-1948140577.html

Украинские войска готовят контрнаступление, заявили в ДНР

Украинские войска готовят контрнаступление, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские войска готовят контрнаступление, заявили в ДНР

Украинские войска перебросили из ДНР на харьковское направление несколько бригад и готовят контрнаступление, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:51

2024-05-24T14:51

2024-05-24T14:53

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска перебросили из ДНР на харьковское направление несколько бригад и готовят контрнаступление, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Противник с нашего направления снял на харьковское направление уже несколько бригад. Это говорит о том, что сейчас там идут очень серьезные бои. Мы знаем, что там готовятся несколько контрнаступлений противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала. При этом он подчеркнул, что многие украинские подразделения, которые перебрасываются с донецкого направления, уже не обладают бронетехникой. "Очень многие бригады измотаны до такой степени, что их уже нельзя называть мотострелковыми - фактически они уже являются пехотными. Есть только транспорт для переброски этих бригад", - отметил Кимаковский. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.

https://ria.ru/20240524/kharkov-1948044386.html

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в мире, россия, харьковская область, донецкая народная республика, владимир зеленский, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины