Украинские войска готовят контрнаступление, заявили в ДНР
Кимаковский: ВСУ перебросили часть войск к Харькову, готовится контрнаступление
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска перебросили из ДНР на харьковское направление несколько бригад и готовят контрнаступление, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Противник с нашего направления снял на харьковское направление уже несколько бригад. Это говорит о том, что сейчас там идут очень серьезные бои. Мы знаем, что там готовятся несколько контрнаступлений противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
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При этом он подчеркнул, что многие украинские подразделения, которые перебрасываются с донецкого направления, уже не обладают бронетехникой. "Очень многие бригады измотаны до такой степени, что их уже нельзя называть мотострелковыми - фактически они уже являются пехотными. Есть только транспорт для переброски этих бригад", - отметил Кимаковский.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.