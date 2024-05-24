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Украина расширила зону принудительной эвакуации детей в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/svo-1948086554.html
Украина расширила зону принудительной эвакуации детей в Харьковской области
Украина расширила зону принудительной эвакуации детей в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2024
Украина расширила зону принудительной эвакуации детей в Харьковской области
Украинские власти определили еще порядка 40 населенных пунктов в четырех районах Харьковской области, где проведут принудительную эвакуацию детей и их... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:09
2024-05-24T12:09
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские власти определили еще порядка 40 населенных пунктов в четырех районах Харьковской области, где проведут принудительную эвакуацию детей и их представителей, сообщает минреинтеграции страны. "Согласовано решению об эвакуации детей принудительно (вместе - ред.) с их законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки. Эвакуация продлится 60 суток, эвакуированных сперва планируют разместить в Харькове, а затем перенаправят в Волынскую область на западе страны. В свою очередь, как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, из приграничных районов Харьковской области эвакуированы более 11 тысяч человек. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939405837.html
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в мире, харьковская область, россия, харьков, владимир зеленский, виталий ганчев, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина расширила зону принудительной эвакуации детей в Харьковской области

Украина принудительно эвакуирует 123 ребенка из Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорожный указатель в зоне СВО
Дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Украинские власти определили еще порядка 40 населенных пунктов в четырех районах Харьковской области, где проведут принудительную эвакуацию детей и их представителей, сообщает минреинтеграции страны.
"Согласовано решению об эвакуации детей принудительно (вместе - ред.) с их законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Обязательную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки. Эвакуация продлится 60 суток, эвакуированных сперва планируют разместить в Харькове, а затем перенаправят в Волынскую область на западе страны.
В свою очередь, как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, из приграничных районов Харьковской области эвакуированы более 11 тысяч человек.
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Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Планов по взятию Харькова у РФ на сегодняшний день нет, добавил глава российского государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияХарьковВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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