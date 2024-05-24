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В ДНР приговорили к пожизненному заключению четверых боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
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11:57 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/svo-1948084003.html
В ДНР приговорили к пожизненному заключению четверых боевиков ВСУ
В ДНР приговорили к пожизненному заключению четверых боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
В ДНР приговорили к пожизненному заключению четверых боевиков ВСУ
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четверых боевиков украинского мотопехотного батальона "Запорожье", обстрелявших в Мариуполе мирных... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:57
2024-05-24T11:57
донецкая народная республика
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мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четверых боевиков украинского мотопехотного батальона "Запорожье", обстрелявших в Мариуполе мирных жителей, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Кулык, Ромашин, Добровольский находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя преступный приказ Колмычевского, боевики расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мирных жителей. Один мужчина скончался, двоим удалось спастись. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти). За убийство мирного жителя Колмычевский, Добровольский, Ромашин, Кулык и их командир Василий Ткачук уже были ранее осуждены, отмечает СК РФ.
https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В ДНР приговорили к пожизненному заключению четверых боевиков ВСУ

Суд приговорил к пожизненному заключению четверых боевиков батальона "Запорожье"

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению четверых боевиков украинского мотопехотного батальона "Запорожье", обстрелявших в Мариуполе мирных жителей, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" вооруженных сил Украины Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Кулык, Ромашин, Добровольский находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя преступный приказ Колмычевского, боевики расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мирных жителей. Один мужчина скончался, двоим удалось спастись.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.
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Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).
За убийство мирного жителя Колмычевский, Добровольский, Ромашин, Кулык и их командир Василий Ткачук уже были ранее осуждены, отмечает СК РФ.
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