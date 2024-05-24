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Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 24.05.2024 (обновлено: 12:29 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/svo-1948068678.html
Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки
Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки - РИА Новости, 24.05.2024
Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки
Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Юг" во время освобождения Клещеевки. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:48
2024-05-24T12:29
россия
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Юг" во время освобождения Клещеевки. На видео артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам ВСУ на окраинах и в самом селе, в том числе высокоточными снарядами "Краснополь". Кроме того, демонстрируется сброс боеприпаса с беспилотника — снаряд попадает точно в украинский окоп. Ролик запечатлел также, как операторы FPV-дронов уничтожили группу украинских солдат, пытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома. Помимо этого, демонстрируется уничтожение операторами беспилотников и артиллерией техники ВСУ. "Камеры БПЛА зафиксировали, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке. На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта", — добавили в Минобороны. Завершает ролик момент, когда в селе развернули российский флаг и копию знамени Победы.Российские войска взяли Клещеевку под контроль 21 мая. Село расположено к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. ВСУ пытались удержаться там практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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Освобождение Клещеевки в ДНР
Минобороны показало видео работы российских военных при освобождении Клещеевки в ДНР. На кадрах есть и момент, когда в населенном пункте развернули российский флаг и копию знамени Победы.
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россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки

Минобороны показало боевые действия подразделений группировки "Юг" в Клещеевке

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Юг" во время освобождения Клещеевки.
На видео артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам ВСУ на окраинах и в самом селе, в том числе высокоточными снарядами "Краснополь". Кроме того, демонстрируется сброс боеприпаса с беспилотника — снаряд попадает точно в украинский окоп.
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Ролик запечатлел также, как операторы FPV-дронов уничтожили группу украинских солдат, пытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома. Помимо этого, демонстрируется уничтожение операторами беспилотников и артиллерией техники ВСУ.
"Камеры БПЛА зафиксировали, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке. На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта", — добавили в Минобороны.
Завершает ролик момент, когда в селе развернули российский флаг и копию знамени Победы.
Российские войска взяли Клещеевку под контроль 21 мая. Село расположено к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. ВСУ пытались удержаться там практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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