https://ria.ru/20240524/svo-1948068678.html

Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки

Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки - РИА Новости, 24.05.2024

Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки

Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Юг" во время освобождения Клещеевки. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:48

2024-05-24T10:48

2024-05-24T12:29

россия

донецкая народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Юг" во время освобождения Клещеевки. На видео артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам ВСУ на окраинах и в самом селе, в том числе высокоточными снарядами "Краснополь". Кроме того, демонстрируется сброс боеприпаса с беспилотника — снаряд попадает точно в украинский окоп. Ролик запечатлел также, как операторы FPV-дронов уничтожили группу украинских солдат, пытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома. Помимо этого, демонстрируется уничтожение операторами беспилотников и артиллерией техники ВСУ. "Камеры БПЛА зафиксировали, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке. На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта", — добавили в Минобороны. Завершает ролик момент, когда в селе развернули российский флаг и копию знамени Победы.Российские войска взяли Клещеевку под контроль 21 мая. Село расположено к юго-западу от Артемовска и занимает господствующую высоту, которая позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. ВСУ пытались удержаться там практически с момента освобождения Артемовска. Теперь российская армия получает возможность для продвижения южнее дороги к Часову Яру.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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Освобождение Клещеевки в ДНР Минобороны показало видео работы российских военных при освобождении Клещеевки в ДНР. На кадрах есть и момент, когда в населенном пункте развернули российский флаг и копию знамени Победы. 2024-05-24T10:48 true PT2M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины