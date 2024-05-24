https://ria.ru/20240524/sudno-1948162256.html
Хуситы обстреляли ракетами израильское судно в Средиземном море
Хуситы обстреляли ракетами израильское судно в Средиземном море - РИА Новости, 24.05.2024
Хуситы обстреляли ракетами израильское судно в Средиземном море
Вооруженные силы Йемена обстреляли ракетами израильское судно Essex в Средиземном море, говорится в сообщении военного представителя правящего на севере Йемена... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:05
2024-05-24T16:05
2024-05-24T16:28
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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Йемена обстреляли ракетами израильское судно Essex в Средиземном море, говорится в сообщении военного представителя правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси сообщил о первом нападении на израильское судно в Средиземном море."Вооруженные силы Йемена объявляют об осуществлении трех качественных операций против трех судов в Красном, Аравийском и Средиземном морях. В Средиземном море было атаковано несколькими ракетами израильское судно Essex, которое нарушило решение о запрете входа в порты оккупированной Палестины каких-либо судов", - говорится в сообщении для йеменского телеканала "Аль-Масира".Кроме того, по сообщению хуситов, они атаковали баллистическими ракетами израильское судно MSC Aleksandra в Аравийском море, а также судно греческой компании Yannis - в Красном море. При этом греческое судно было атаковано после того, как три судна той же компании зашли в "порты оккупированной Палестины" 4-5 мая.Хуситы предупредили все сотрудничающие с с Израилем компании, что "любые судна, которые направляются в порты оккупированной Палестины, будут подвергаться нападениям независимо от страны происхождения".
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, средиземное море, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, палестина
В мире, Средиземное море, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Палестина
Хуситы обстреляли ракетами израильское судно в Средиземном море
Хуситы обстреляли ракетами израильское судно Essex в Средиземном море
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Йемена обстреляли ракетами израильское судно Essex в Средиземном море, говорится в сообщении военного представителя правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
В четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси сообщил о первом нападении на израильское судно в Средиземном море.
"Вооруженные силы Йемена объявляют об осуществлении трех качественных операций против трех судов в Красном, Аравийском и Средиземном морях. В Средиземном море было атаковано несколькими ракетами израильское судно Essex, которое нарушило решение о запрете входа в порты оккупированной Палестины каких-либо судов", - говорится в сообщении для йеменского телеканала "Аль-Масира".
Кроме того, по сообщению хуситов, они атаковали баллистическими ракетами израильское судно MSC Aleksandra в Аравийском море, а также судно греческой компании Yannis - в Красном море. При этом греческое судно было атаковано после того, как три судна той же компании зашли в "порты оккупированной Палестины" 4-5 мая.
Хуситы предупредили все сотрудничающие с с Израилем компании, что "любые судна, которые направляются в порты оккупированной Палестины, будут подвергаться нападениям независимо от страны происхождения".