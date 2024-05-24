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Заседание суда по генералу Попову закрыли от публики - РИА Новости, 24.05.2024
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15:20 24.05.2024 (обновлено: 17:14 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sud-1948149697.html
Заседание суда по генералу Попову закрыли от публики
Заседание суда по генералу Попову закрыли от публики - РИА Новости, 24.05.2024
Заседание суда по генералу Попову закрыли от публики
Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по рассмотрению ходатайства следователя о переводе под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:20
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происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по рассмотрению ходатайства следователя о переводе под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Провести разбирательство в закрытом режиме", - огласил решение судья Андрей Плужников. На этом настаивал прокурор, так как в процессе должны были оглашаться данные места жительства генерала и сведения о ходе проведения специальной военной операции, содержащие гостайну. Попов был доставлен в суд и разместился за столом рядом с адвокатом, вопреки распространённой практике помещать фигурантов в аквариум. Попов 17 мая был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщал 235-й гарнизонный военный суд. В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования". Это ходатайство в пятницу должен был рассмотреть 235-й гарнизонный военный суд, однако ввиду того, что Попов и его защитник не прибыли на заседание, судья отложил его на 27 мая. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
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происшествия, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Заседание суда по генералу Попову закрыли от публики

Суд постановил рассмотреть дело генерала Попова в закрытом режиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Попов в зале заседаний Второго Западного окружной военного суда. 24 мая 2024
Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружной военного суда. 24 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Иван Попов в зале заседаний Второго Западного окружной военного суда. 24 мая 2024
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по рассмотрению ходатайства следователя о переводе под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Провести разбирательство в закрытом режиме", - огласил решение судья Андрей Плужников.
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СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью
23 мая, 16:25
На этом настаивал прокурор, так как в процессе должны были оглашаться данные места жительства генерала и сведения о ходе проведения специальной военной операции, содержащие гостайну.
Попов был доставлен в суд и разместился за столом рядом с адвокатом, вопреки распространённой практике помещать фигурантов в аквариум.
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15 мая, 20:02
Попов 17 мая был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщал 235-й гарнизонный военный суд.
В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест "с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования".
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
23 мая, 16:24
Это ходатайство в пятницу должен был рассмотреть 235-й гарнизонный военный суд, однако ввиду того, что Попов и его защитник не прибыли на заседание, судья отложил его на 27 мая.
По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Марат Тамбиев - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
23 мая, 09:42
 
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