Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT
NYT: российские средства РЭБ все чаще нарушают работу Starlink на Украине
Военнослужащие у станции постановки помех . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте, пишет газета New York Times.
Ранее в ВСУ рассказали газете Washington Post, что их застало врасплох начало продвижения российских сил в Харьковской области, устройства Starlink перестали работать из-за российской РЭБ.
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Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, в Харьковской области силы РФ вызвали "массовые сбои в работе Starlink".
"Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - говорится в публикации.
Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил газете, что российские силы, по-видимому, используют новые и более продвинутые технологии для создания помех в работе Starlink.
Как отметил замкомандира батальона ВСУ с позывным "Аякс", Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу. Другой военный, с позывным "Картель", рассказал, что из-за сбоев в работе Starlink его подразделению было трудно организовать атаку дронами: солдаты были вынуждены связываться друг с другом через чаты, и даже эти сообщения отправлялись с задержкой.
По информации издания, проблемы функционирования устройств иногда исходят от самих украинских сил, которые устанавливают технические ограничения на их работу, чтобы силы РФ не использовали их.