https://ria.ru/20240524/starlink--1948062802.html

Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT

Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT - РИА Новости, 24.05.2024

Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT

Российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте, пишет газета New York Times. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:09

2024-05-24T10:09

2024-05-24T12:18

специальная военная операция на украине

технологии

украина

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте, пишет газета New York Times. Ранее в ВСУ рассказали газете Washington Post, что их застало врасплох начало продвижения российских сил в Харьковской области, устройства Starlink перестали работать из-за российской РЭБ. Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, в Харьковской области силы РФ вызвали "массовые сбои в работе Starlink". "Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - говорится в публикации. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил газете, что российские силы, по-видимому, используют новые и более продвинутые технологии для создания помех в работе Starlink. Как отметил замкомандира батальона ВСУ с позывным "Аякс", Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу. Другой военный, с позывным "Картель", рассказал, что из-за сбоев в работе Starlink его подразделению было трудно организовать атаку дронами: солдаты были вынуждены связываться друг с другом через чаты, и даже эти сообщения отправлялись с задержкой. По информации издания, проблемы функционирования устройств иногда исходят от самих украинских сил, которые устанавливают технические ограничения на их работу, чтобы силы РФ не использовали их.

https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946622395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф