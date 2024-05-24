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Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:09 24.05.2024 (обновлено: 12:18 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/starlink--1948062802.html
Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT
Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT - РИА Новости, 24.05.2024
Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT
Российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте, пишет газета New York Times. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T10:09
2024-05-24T12:18
специальная военная операция на украине
технологии
украина
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте, пишет газета New York Times. Ранее в ВСУ рассказали газете Washington Post, что их застало врасплох начало продвижения российских сил в Харьковской области, устройства Starlink перестали работать из-за российской РЭБ. Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, в Харьковской области силы РФ вызвали "массовые сбои в работе Starlink". "Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - говорится в публикации. Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил газете, что российские силы, по-видимому, используют новые и более продвинутые технологии для создания помех в работе Starlink. Как отметил замкомандира батальона ВСУ с позывным "Аякс", Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу. Другой военный, с позывным "Картель", рассказал, что из-за сбоев в работе Starlink его подразделению было трудно организовать атаку дронами: солдаты были вынуждены связываться друг с другом через чаты, и даже эти сообщения отправлялись с задержкой. По информации издания, проблемы функционирования устройств иногда исходят от самих украинских сил, которые устанавливают технические ограничения на их работу, чтобы силы РФ не использовали их.
https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html
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технологии, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России, пишет NYT

NYT: российские средства РЭБ все чаще нарушают работу Starlink на Украине

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у станции постановки помех
Военнослужащие у станции постановки помех - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащие у станции постановки помех . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте, пишет газета New York Times.
Ранее в ВСУ рассказали газете Washington Post, что их застало врасплох начало продвижения российских сил в Харьковской области, устройства Starlink перестали работать из-за российской РЭБ.
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Как отмечает издание со ссылкой на украинских солдат, в Харьковской области силы РФ вызвали "массовые сбои в работе Starlink".
"Если они продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - говорится в публикации.
Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил газете, что российские силы, по-видимому, используют новые и более продвинутые технологии для создания помех в работе Starlink.
Как отметил замкомандира батальона ВСУ с позывным "Аякс", Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу. Другой военный, с позывным "Картель", рассказал, что из-за сбоев в работе Starlink его подразделению было трудно организовать атаку дронами: солдаты были вынуждены связываться друг с другом через чаты, и даже эти сообщения отправлялись с задержкой.
По информации издания, проблемы функционирования устройств иногда исходят от самих украинских сил, которые устанавливают технические ограничения на их работу, чтобы силы РФ не использовали их.
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