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Выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:27 24.05.2024 (обновлено: 22:17 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ssha-1948253896.html
Выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта, заявил Блинкен
Выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.05.2024
Выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта, заявил Блинкен
Американская военная помощь, предоставленная Украине в рамках предыдущих пакетов, уже достигла линии фронта, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:27
2024-05-24T22:17
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
энтони блинкен
россия
государственный департамент сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Американская военная помощь, предоставленная Украине в рамках предыдущих пакетов, уже достигла линии фронта, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен."Помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и мы предоставим новую так скоро, как сможем", — сказал он.Как уточнил Блинкен, в следующий раз США предоставят киевскому режиму помощь на сумму 275 миллионов долларов, туда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и многое другое.По словам дипломата, в новый пакет войдут средства, представляющие срочную необходимость "для отражения атак России около Харькова".В конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, на поддержку которой планируется направить почти 61 миллиард долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается использовать для восполнения передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Как заявил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Штатов выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает американцев еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240505/pomosch-1943923409.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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сша, украина, в мире, энтони блинкен, россия, государственный департамент сша, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, В мире, Энтони Блинкен, Россия, Государственный департамент США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
Выделенная США военная помощь Украине уже достигла фронта, заявил Блинкен

Блинкен: помощь, выделенная ВСУ в рамках прошлых пакетов, достигла линии фронта

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Американская военная помощь, предоставленная Украине в рамках предыдущих пакетов, уже достигла линии фронта, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Помощь из предыдущих пакетов уже достигла линии фронта, и мы предоставим новую так скоро, как сможем", — сказал он.
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Как уточнил Блинкен, в следующий раз США предоставят киевскому режиму помощь на сумму 275 миллионов долларов, туда войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, а также противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и многое другое.
По словам дипломата, в новый пакет войдут средства, представляющие срочную необходимость "для отражения атак России около Харькова".
В конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, на поддержку которой планируется направить почти 61 миллиард долларов.
Изображение сгенерировано ИИ
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Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается использовать для восполнения передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Как заявил тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Штатов выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает американцев еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, подчеркнул он.
Как США помогают Украине
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВ миреЭнтони БлинкенРоссияГосударственный департамент СШАДжо БайденДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
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