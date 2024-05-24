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США хотят позже назначить своего советника сил Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
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05:22 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ssha-1948036126.html
США хотят позже назначить своего советника сил Палестины, пишут СМИ
США хотят позже назначить своего советника сил Палестины, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
США хотят позже назначить своего советника сил Палестины, пишут СМИ
США рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:22
2024-05-24T05:22
в мире
израиль
сша
палестина
хамас
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Джо) Байдена рассматривает возможность назначения американского официального лица для службы в качестве ведущего гражданского советника в основном для палестинских сил, когда закончится конфликт между Израилем и ХАМАС", - пишет издание со ссылкой на четырех американских чиновников. Отмечается, что советник должен будет находиться в регионе и вплотную работать с командующим сил, который будет палестинцем или выходцем из арабской страны. Вашингтон все еще обсуждает вопрос о том, как много официальных полномочий он будет иметь, тем не менее, частные дискуссии Белого дома, Пентагона и госдепа свидетельствуют о том, что "администрация Байдена ожидает, что будет в центре происходящего в Газе долго после того, как затихнет оружие". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html
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в мире, израиль, сша, палестина, хамас, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Палестина, ХАМАС, Министерство обороны США
США хотят позже назначить своего советника сил Палестины, пишут СМИ

Politico: США могут назначить главного гражданского советника сил Палестины

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Джо) Байдена рассматривает возможность назначения американского официального лица для службы в качестве ведущего гражданского советника в основном для палестинских сил, когда закончится конфликт между Израилем и ХАМАС", - пишет издание со ссылкой на четырех американских чиновников.
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Отмечается, что советник должен будет находиться в регионе и вплотную работать с командующим сил, который будет палестинцем или выходцем из арабской страны. Вашингтон все еще обсуждает вопрос о том, как много официальных полномочий он будет иметь, тем не менее, частные дискуссии Белого дома, Пентагона и госдепа свидетельствуют о том, что "администрация Байдена ожидает, что будет в центре происходящего в Газе долго после того, как затихнет оружие".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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