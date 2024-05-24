США хотят позже назначить своего советника сил Палестины, пишут СМИ
Politico: США могут назначить главного гражданского советника сил Палестины
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность назначения американского официального лица на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Джо) Байдена рассматривает возможность назначения американского официального лица для службы в качестве ведущего гражданского советника в основном для палестинских сил, когда закончится конфликт между Израилем и ХАМАС", - пишет издание со ссылкой на четырех американских чиновников.
Отмечается, что советник должен будет находиться в регионе и вплотную работать с командующим сил, который будет палестинцем или выходцем из арабской страны. Вашингтон все еще обсуждает вопрос о том, как много официальных полномочий он будет иметь, тем не менее, частные дискуссии Белого дома, Пентагона и госдепа свидетельствуют о том, что "администрация Байдена ожидает, что будет в центре происходящего в Газе долго после того, как затихнет оружие".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.