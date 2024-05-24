https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора

Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора - РИА Новости, 24.05.2024

Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора

Многие жители населенных пунктов в восточной части зоны СВО ждут прихода российских войск, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:04

2024-05-24T15:04

2024-05-24T20:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

луганск

мариуполь

патрик ланкастер

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Многие жители населенных пунктов в восточной части зоны СВО ждут прихода российских войск, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер."Я сам видел, в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. <…> Они говорят, что ждут российские войска. Я брал интервью у жителей Авдеевки, и они тоже сказали, что они ждали почти десять лет их прихода", — отметил он.По словам журналиста, такое поведение связано с тем, что большая часть населения Донбасса — этнически русские. Он добавил, что хоть у них и были украинские паспорта, это люди, которые не имеют ничего общего с украинским правительством.В среду Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили Клещеевку. В четверг ведомство также рассказало об освобождении Андреевки и улучшении положения российских сил по переднему краю.

https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

донецк

луганск

мариуполь

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в мире, донецк, луганск, мариуполь, патрик ланкастер, военно-морские силы сша