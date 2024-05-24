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Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора
Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора - РИА Новости, 24.05.2024
Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора
Многие жители населенных пунктов в восточной части зоны СВО ждут прихода российских войск, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:04
2024-05-24T15:04
2024-05-24T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
луганск
мариуполь
патрик ланкастер
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Многие жители населенных пунктов в восточной части зоны СВО ждут прихода российских войск, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер."Я сам видел, в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. <…> Они говорят, что ждут российские войска. Я брал интервью у жителей Авдеевки, и они тоже сказали, что они ждали почти десять лет их прихода", — отметил он.По словам журналиста, такое поведение связано с тем, что большая часть населения Донбасса — этнически русские. Он добавил, что хоть у них и были украинские паспорта, это люди, которые не имеют ничего общего с украинским правительством.В среду Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили Клещеевку. В четверг ведомство также рассказало об освобождении Андреевки и улучшении положения российских сил по переднему краю.
https://ria.ru/20240524/front-1947977516.html
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
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в мире, донецк, луганск, мариуполь, патрик ланкастер, военно-морские силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Луганск, Мариуполь, Патрик Ланкастер, Военно-морские силы США
Ждут русских. Увиденное в зоне спецоперации потрясло американского военкора
Военкор Ланкастер: украинцы ждут прихода российских войск