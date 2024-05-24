https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html

Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске

Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 24.05.2024

Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске

Украинские военные оказались в ловушке в Волчанске, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:41

2024-05-24T19:41

2024-05-24T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

волчанск

виталий ганчев

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке в Волчанске, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."На самом деле украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны. Они по сути в ловушке", — отметил он.По словам эксперта, сейчас на этом направлении идут интенсивные бои, а украинские позиции подвергаются очень сильным обстрелам."Украинцам будет сложно пополнить запасы своих людей на этих позициях. <…> Мы можем предположить, что русские благодаря своему доминированию в воздухе не только заполнили территорию беспилотниками, но и способны помешать украинцам в значительной степени противостоять БПЛА", — резюмировал Меркурис.Ранее во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска полностью освободили северную часть Волчанска.В мае группировка войск "Север" начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.

https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html

https://ria.ru/20240524/smi-1948201569.html

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948166384.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины, харьковская область