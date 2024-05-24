https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948238721.html
Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске
Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 24.05.2024
Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске
Украинские военные оказались в ловушке в Волчанске, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:41
2024-05-24T19:41
2024-05-24T19:45
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виталий ганчев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке в Волчанске, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."На самом деле украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны. Они по сути в ловушке", — отметил он.По словам эксперта, сейчас на этом направлении идут интенсивные бои, а украинские позиции подвергаются очень сильным обстрелам."Украинцам будет сложно пополнить запасы своих людей на этих позициях. <…> Мы можем предположить, что русские благодаря своему доминированию в воздухе не только заполнили территорию беспилотниками, но и способны помешать украинцам в значительной степени противостоять БПЛА", — резюмировал Меркурис.Ранее во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска полностью освободили северную часть Волчанска.В мае группировка войск "Север" начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240524/spetsopertsiya-1948144651.html
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в мире, волчанск, виталий ганчев, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Они отрезаны. На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ в Волчанске
Меркурис: украинские военные оказались отрезаны в Волчанске
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Украинские военные оказались в ловушке в Волчанске, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале
.
"На самом деле украинские войска, которые все еще находятся на этих позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны. Они по сути в ловушке", — отметил он.
По словам эксперта, сейчас на этом направлении идут интенсивные бои, а украинские позиции подвергаются очень сильным обстрелам.
"Украинцам будет сложно пополнить запасы своих людей на этих позициях. <…> Мы можем предположить, что русские благодаря своему доминированию в воздухе не только заполнили территорию беспилотниками, но и способны помешать украинцам в значительной степени противостоять БПЛА", — резюмировал Меркурис.
Ранее во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
в эфире Первого канала сообщил, что российские войска полностью освободили северную часть Волчанска.
В мае группировка войск "Север" начала активное продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневку, Пыльную, Стрелечью и Старицу.
Генштаб ВСУ
, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.