https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948149238.html
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.05.2024
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:19
2024-05-24T15:19
2024-05-24T15:19
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
МО: ВСУ потеряли 350 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства за неделю.