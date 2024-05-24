https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948149238.html

ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.05.2024

ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:19

2024-05-24T15:19

2024-05-24T15:19

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства за неделю.

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность