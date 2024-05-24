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ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 24.05.2024
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ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.05.2024
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:19
2024-05-24T15:19
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ВСУ потеряли около 350 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

МО: ВСУ потеряли 350 военных в зоне ответственности "Днепра" за неделю

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю до 350 военнослужащих, три танка, две бронемешины в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 35 автомобилей, две боевые машины РСЗО "Град", а также 24 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц М777 производства США и буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании", - говорится в сводке министерства за неделю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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