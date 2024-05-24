https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948148344.html
Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю
Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.05.2024
Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю
Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений, а также отразили 41 контратаку,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:16
2024-05-24T15:16
2024-05-24T15:28
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений, а также отразили 41 контратаку, потери Киева составили до 2770 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 18 по 24 мая.Кроме того, "Центр" отразил 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, а также пять БМП Bradley и три бронетранспортера MaxxPro производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Вооруженные силы РФ
Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли до 2770 солдат в зоне действия группировки "Центр" за неделю
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений, а также отразили 41 контратаку, потери Киева составили до 2770 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 18 по 24 мая.
Кроме того, "Центр" отразил 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, а также пять БМП Bradley и три бронетранспортера MaxxPro производства США", - добавили в МО РФ.