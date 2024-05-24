https://ria.ru/20240524/spetsoperatsiya-1948148344.html

Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю

Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю - РИА Новости, 24.05.2024

Группировка войск "Центр" отразила 41 контратаку ВСУ за неделю

Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений, а также отразили 41 контратаку,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:16

2024-05-24T15:16

2024-05-24T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям девяти украинских соединений, а также отразили 41 контратаку, потери Киева составили до 2770 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 18 по 24 мая.Кроме того, "Центр" отразил 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, а также пять БМП Bradley и три бронетранспортера MaxxPro производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, киев, вооруженные силы рф