https://ria.ru/20240524/soglashenie-1948210157.html
МИД России сообщил о прекращении соглашения с Японией по ядерному оружию
МИД России сообщил о прекращении соглашения с Японией по ядерному оружию - РИА Новости, 24.05.2024
МИД России сообщил о прекращении соглашения с Японией по ядерному оружию
МИД России сообщил о прекращении межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, говорится на портале... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:04
2024-05-24T18:04
2024-05-24T18:20
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. МИД России сообщил о прекращении межправительственного соглашения с Японией в области ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, говорится на портале официального опубликования правовых актов. "21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, подписанного в Токио 13 октября 1993 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html
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россия, япония, токио, в мире
Россия, Япония, Токио, В мире
МИД России сообщил о прекращении соглашения с Японией по ядерному оружию
МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия