https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html

"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского

"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского - РИА Новости, 24.05.2024

"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского

"Зеленский чувствует, что ему не сообщают всей правды о положении на фронте — как минимум из-за этого он кричит на своих генералов", — пишет The Economist со... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:00

2024-05-24T08:02

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

правый сектор

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Давид Нармания. "Зеленский чувствует, что ему не сообщают всей правды о положении на фронте — как минимум из-за этого он кричит на своих генералов", — пишет The Economist со ссылкой на киевского чиновника. При этом на Украине все больше зреет недовольство командующим ВСУ Александром Сырским и его приближенными. О решениях главкома и том, какую реакцию они вызвали, — в материале РИА Новости.Сто дней главкомаСырский совсем недавно миновал символический рубеж в сто дней на новом посту. Однако за эти три месяца ему не удалось добиться каких-либо успехов: ВСУ бежали из Авдеевки, из которой неприступную крепость делали на протяжении десяти лет, отступили с рубежей обороны западнее. А затем и вовсе пропустили прорыв под Очеретино.Тяжелая для Киева ситуация и на других участках фронта: российские войска уже ведут бои в Часове Яре, выбили противника из Клещеевки, продвигаются к Курахово, освободили Работино и вторую неделю теснят ВСУ на Харьковском направлении, угрожая выйти в тыл Купянской группировке.Сырского обвиняют не только в неспособности радикально изменить положение на фронте."Что ж, главнокомандующий ВСУ не отреагировал на мои непубличные обращения и в который раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше, — возмущается депутат Верховной рады и замглавы комитета по обороне Марьяна Безуглая. — Слева направо — Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль. Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни".При этом она подчеркнула, что ни один из ответственных за провалы на фронте генералов не понес наказания."Галушкин завалил оборону Харьковщины. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв под Очеретино на Покровск и не наказан. Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее, и Сырский — часть процесса", — уверена Безуглая.Главный по "Хортице"Самый громкий скандал последних нескольких дней — назначение генерала Юрия Содоля командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Зона ответственности ОСГВ — вся линия фронта от Угледара до Харькова, что делает Содоля третьим человеком в ВСУ после самого Сырского и главы Генштаба Анатолия Баргилевича.По словам Безуглой, Сырский позволил Содолю поставить своих людей на высокие посты. В их числе и Юрий Галушкин, которого за неделю до этого также со скандалом сняли с должности командующего группировкой "Харьков", входящей в ОСГВ "Хортица".Содолем недовольны и другие украинские деятели — в частности, националист, организатор сборов на ВСУ и бывший глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко, обвинявшийся в "крышевании" наркоторговцев и убийстве."Худшей кандидатуры, которой плевать на жизнь солдата, сложно было представить, — написал он в своем телеграм-канале. — Раньше Содоль командовал морской пехотой. Ни один боевой морпех про него не скажет цензурного слова. В Сети масса примеров, когда морскую пехоту Содоль просто стачивал".Сам Стерненко припомнил уничтожение летом 2023-го колонны 37-й бригады во время наступления ВСУ на Новодонецкое.Была еще отправка десанта на левый берег Днепра без прикрытия РЭБ, из-за чего операция провалилась.Также Стерненко опубликовал скрин поста "лично знакомого ему морпеха", в котором тот выложил видео предпринятой ВСУ попытки штурма в районе донецкого аэропорта. "Хотите правду про командование Содоля?! <…> Наступление по минному полю и при полном контроле со стороны противника. Нас разобрали в хлам", — написал морпех. Примечательно, что в тот же день его пост удалили, а затем — и аккаунт.Украинское издание "NV" приводит мнение военного эксперта Павла Нарожного: возлагать всю вину на Содоля за провал высадки на левый берег нельзя — он не утверждает операции, этим занимается Ставка Верховного главнокомандующего.Назначение позволяет судить о сложившейся в зоне ответственности "Хортицы" ситуации, считает Нарожный. "Туда надо ставить очень сильного операционного менеджера, поскольку времена предстоят однозначно тяжелые. <...> Людей не хватает в армии, потому что очень сильно затянули с мобилизацией", — рассуждает эксперт.То есть организационные просчеты придется исправлять генералу, который готов жертвовать солдатами.В СМИ уже проскальзывала информация о том, что 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ перебросили с Херсонского направления на Харьковское. Очевидно, Содоль хочет воспользоваться уже проверенными им подразделениями.Не представляют, как это работаетОбщественное внимание привлекло и другое решение командования ВСУ. Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на одного военного, операторам БПЛА приказали приблизиться к линии боевого соприкосновения — чтобы повысить свой КПД."Иногда сместиться ближе — это заехать в какую-то яму или овражек, откуда работать невозможно. Или перед тобой могут быть высокие деревья или многоэтажки, — говорит этот военный. — Оператор дрона показывает скрины с картами высот. Командование внимательно слушает, и, раз уж ты, оператор, не хочешь слушаться, то вот тебе БР-ка (боевое распоряжение. — Прим. ред.) — занять позицию до километра от позиций врага. Потому что командир лучше знает, как и откуда тебе летать. А потом бывают случаи, что операторы дронов либо неожиданно становятся первой линией, либо вообще попадают в окружение".В комментариях под публикацией уточняют: так же по всему фронту, значит, это установка сверху, а не инициатива командира подразделения.И кадровые решения Сырского, и готовность рисковать операторами БПЛА в погоне за эффективностью — свидетельство того, что украинское командование всерьез опасается развала фронта из-за задержек с мобилизацией и поставками западных вооружений. Однако принятые меры могут оказаться недостаточными для того, чтобы затормозить российское наступление.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, правый сектор