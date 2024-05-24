https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html
"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского
"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского - РИА Новости, 24.05.2024
"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского
"Зеленский чувствует, что ему не сообщают всей правды о положении на фронте — как минимум из-за этого он кричит на своих генералов", — пишет The Economist со... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:00
2024-05-24T08:00
2024-05-24T08:02
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
правый сектор
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Давид Нармания. "Зеленский чувствует, что ему не сообщают всей правды о положении на фронте — как минимум из-за этого он кричит на своих генералов", — пишет The Economist со ссылкой на киевского чиновника. При этом на Украине все больше зреет недовольство командующим ВСУ Александром Сырским и его приближенными. О решениях главкома и том, какую реакцию они вызвали, — в материале РИА Новости.Сто дней главкомаСырский совсем недавно миновал символический рубеж в сто дней на новом посту. Однако за эти три месяца ему не удалось добиться каких-либо успехов: ВСУ бежали из Авдеевки, из которой неприступную крепость делали на протяжении десяти лет, отступили с рубежей обороны западнее. А затем и вовсе пропустили прорыв под Очеретино.Тяжелая для Киева ситуация и на других участках фронта: российские войска уже ведут бои в Часове Яре, выбили противника из Клещеевки, продвигаются к Курахово, освободили Работино и вторую неделю теснят ВСУ на Харьковском направлении, угрожая выйти в тыл Купянской группировке.Сырского обвиняют не только в неспособности радикально изменить положение на фронте."Что ж, главнокомандующий ВСУ не отреагировал на мои непубличные обращения и в который раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше, — возмущается депутат Верховной рады и замглавы комитета по обороне Марьяна Безуглая. — Слева направо — Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль. Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни".При этом она подчеркнула, что ни один из ответственных за провалы на фронте генералов не понес наказания."Галушкин завалил оборону Харьковщины. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв под Очеретино на Покровск и не наказан. Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее, и Сырский — часть процесса", — уверена Безуглая.Главный по "Хортице"Самый громкий скандал последних нескольких дней — назначение генерала Юрия Содоля командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Зона ответственности ОСГВ — вся линия фронта от Угледара до Харькова, что делает Содоля третьим человеком в ВСУ после самого Сырского и главы Генштаба Анатолия Баргилевича.По словам Безуглой, Сырский позволил Содолю поставить своих людей на высокие посты. В их числе и Юрий Галушкин, которого за неделю до этого также со скандалом сняли с должности командующего группировкой "Харьков", входящей в ОСГВ "Хортица".Содолем недовольны и другие украинские деятели — в частности, националист, организатор сборов на ВСУ и бывший глава одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко, обвинявшийся в "крышевании" наркоторговцев и убийстве."Худшей кандидатуры, которой плевать на жизнь солдата, сложно было представить, — написал он в своем телеграм-канале. — Раньше Содоль командовал морской пехотой. Ни один боевой морпех про него не скажет цензурного слова. В Сети масса примеров, когда морскую пехоту Содоль просто стачивал".Сам Стерненко припомнил уничтожение летом 2023-го колонны 37-й бригады во время наступления ВСУ на Новодонецкое.Была еще отправка десанта на левый берег Днепра без прикрытия РЭБ, из-за чего операция провалилась.Также Стерненко опубликовал скрин поста "лично знакомого ему морпеха", в котором тот выложил видео предпринятой ВСУ попытки штурма в районе донецкого аэропорта. "Хотите правду про командование Содоля?! <…> Наступление по минному полю и при полном контроле со стороны противника. Нас разобрали в хлам", — написал морпех. Примечательно, что в тот же день его пост удалили, а затем — и аккаунт.Украинское издание "NV" приводит мнение военного эксперта Павла Нарожного: возлагать всю вину на Содоля за провал высадки на левый берег нельзя — он не утверждает операции, этим занимается Ставка Верховного главнокомандующего.Назначение позволяет судить о сложившейся в зоне ответственности "Хортицы" ситуации, считает Нарожный. "Туда надо ставить очень сильного операционного менеджера, поскольку времена предстоят однозначно тяжелые. <...> Людей не хватает в армии, потому что очень сильно затянули с мобилизацией", — рассуждает эксперт.То есть организационные просчеты придется исправлять генералу, который готов жертвовать солдатами.В СМИ уже проскальзывала информация о том, что 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ перебросили с Херсонского направления на Харьковское. Очевидно, Содоль хочет воспользоваться уже проверенными им подразделениями.Не представляют, как это работаетОбщественное внимание привлекло и другое решение командования ВСУ. Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на одного военного, операторам БПЛА приказали приблизиться к линии боевого соприкосновения — чтобы повысить свой КПД."Иногда сместиться ближе — это заехать в какую-то яму или овражек, откуда работать невозможно. Или перед тобой могут быть высокие деревья или многоэтажки, — говорит этот военный. — Оператор дрона показывает скрины с картами высот. Командование внимательно слушает, и, раз уж ты, оператор, не хочешь слушаться, то вот тебе БР-ка (боевое распоряжение. — Прим. ред.) — занять позицию до километра от позиций врага. Потому что командир лучше знает, как и откуда тебе летать. А потом бывают случаи, что операторы дронов либо неожиданно становятся первой линией, либо вообще попадают в окружение".В комментариях под публикацией уточняют: так же по всему фронту, значит, это установка сверху, а не инициатива командира подразделения.И кадровые решения Сырского, и готовность рисковать операторами БПЛА в погоне за эффективностью — свидетельство того, что украинское командование всерьез опасается развала фронта из-за задержек с мобилизацией и поставками западных вооружений. Однако принятые меры могут оказаться недостаточными для того, чтобы затормозить российское наступление.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Правый сектор
"Это было сложно представить". На Украине скандал из-за решения Сырского
На Украине раскритиковали назначение командующего ОСГВ "Хортица"
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Давид Нармания.
"Зеленский чувствует, что ему не сообщают всей правды о положении на фронте — как минимум из-за этого он кричит на своих генералов", — пишет The Economist
со ссылкой на киевского чиновника. При этом на Украине все больше зреет недовольство командующим ВСУ Александром Сырским и его приближенными. О решениях главкома и том, какую реакцию они вызвали, — в материале РИА Новости.
Сырский совсем недавно миновал символический рубеж в сто дней на новом посту. Однако за эти три месяца ему не удалось добиться каких-либо успехов: ВСУ
бежали из Авдеевки
, из которой неприступную крепость делали на протяжении десяти лет, отступили с рубежей обороны западнее. А затем и вовсе пропустили прорыв под Очеретино.
Тяжелая для Киева
ситуация и на других участках фронта: российские войска уже ведут бои в Часове Яре, выбили противника из Клещеевки
, продвигаются к Курахово, освободили Работино и вторую неделю теснят ВСУ на Харьковском направлении, угрожая выйти в тыл Купянской группировке.
Сырского обвиняют не только в неспособности радикально изменить положение на фронте.
"Что ж, главнокомандующий ВСУ не отреагировал на мои непубличные обращения и в который раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше, — возмущается депутат Верховной рады
и замглавы комитета по обороне Марьяна Безуглая. — Слева направо — Баргилевич, Павлюк, Сырский, Содоль. Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на изменения и победу. Конечно, здесь не все. Пафос совка и обесценивание человеческой жизни".
При этом она подчеркнула, что ни один из ответственных за провалы на фронте генералов не понес наказания.
"Галушкин завалил оборону Харьковщины. Соколов имеет уголовное производство по Чонгару и сейчас ответственен за участок фронта. Луценко пропустил прорыв под Очеретино на Покровск
и не наказан. Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Ничего не поменялось. Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее, и Сырский — часть процесса", — уверена Безуглая.
Самый громкий скандал последних нескольких дней — назначение генерала Юрия Содоля командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Зона ответственности ОСГВ — вся линия фронта от Угледара
до Харькова
, что делает Содоля третьим человеком в ВСУ после самого Сырского и главы Генштаба Анатолия Баргилевича.
По словам Безуглой, Сырский позволил Содолю поставить своих людей на высокие посты. В их числе и Юрий Галушкин, которого за неделю до этого также со скандалом сняли с должности командующего группировкой "Харьков", входящей в ОСГВ "Хортица".
Содолем недовольны и другие украинские деятели — в частности, националист, организатор сборов на ВСУ и бывший глава одесского отделения "Правого сектора
"* Сергей Стерненко, обвинявшийся в "крышевании" наркоторговцев и убийстве.
"Худшей кандидатуры, которой плевать на жизнь солдата, сложно было представить, — написал он в своем телеграм-канале. — Раньше Содоль командовал морской пехотой. Ни один боевой морпех про него не скажет цензурного слова. В Сети масса примеров, когда морскую пехоту Содоль просто стачивал".
Сам Стерненко припомнил уничтожение летом 2023-го колонны 37-й бригады во время наступления ВСУ на Новодонецкое.
Была еще отправка десанта на левый берег Днепра без прикрытия РЭБ, из-за чего операция провалилась.
Также Стерненко опубликовал скрин поста "лично знакомого ему морпеха", в котором тот выложил видео предпринятой ВСУ попытки штурма в районе донецкого аэропорта. "Хотите правду про командование Содоля?! <…> Наступление по минному полю и при полном контроле со стороны противника. Нас разобрали в хлам", — написал морпех. Примечательно, что в тот же день его пост удалили, а затем — и аккаунт.
Украинское издание "NV" приводит мнение военного эксперта Павла Нарожного: возлагать всю вину на Содоля за провал высадки на левый берег нельзя — он не утверждает операции, этим занимается Ставка Верховного главнокомандующего.
Назначение позволяет судить о сложившейся в зоне ответственности "Хортицы" ситуации, считает Нарожный. "Туда надо ставить очень сильного операционного менеджера, поскольку времена предстоят однозначно тяжелые. <...> Людей не хватает в армии, потому что очень сильно затянули с мобилизацией", — рассуждает эксперт.
То есть организационные просчеты придется исправлять генералу, который готов жертвовать солдатами.
В СМИ уже проскальзывала информация о том, что 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ перебросили с Херсонского направления на Харьковское. Очевидно, Содоль хочет воспользоваться уже проверенными им подразделениями.
Не представляют, как это работает
Общественное внимание привлекло и другое решение командования ВСУ. Как сообщает издание "Страна.ua
" со ссылкой на одного военного, операторам БПЛА приказали приблизиться к линии боевого соприкосновения — чтобы повысить свой КПД.
"Иногда сместиться ближе — это заехать в какую-то яму или овражек, откуда работать невозможно. Или перед тобой могут быть высокие деревья или многоэтажки, — говорит этот военный. — Оператор дрона показывает скрины с картами высот. Командование внимательно слушает, и, раз уж ты, оператор, не хочешь слушаться, то вот тебе БР-ка (боевое распоряжение. — Прим. ред.) — занять позицию до километра от позиций врага. Потому что командир лучше знает, как и откуда тебе летать. А потом бывают случаи, что операторы дронов либо неожиданно становятся первой линией, либо вообще попадают в окружение".
В комментариях под публикацией уточняют: так же по всему фронту, значит, это установка сверху, а не инициатива командира подразделения.
И кадровые решения Сырского, и готовность рисковать операторами БПЛА в погоне за эффективностью — свидетельство того, что украинское командование всерьез опасается развала фронта из-за задержек с мобилизацией и поставками западных вооружений. Однако принятые меры могут оказаться недостаточными для того, чтобы затормозить российское наступление.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.