https://ria.ru/20240524/sobaka-1948075063.html

В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge

В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge - РИА Новости, 24.05.2024

В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge

Собака Кабосу породы сиба-ину, ставшая прототипом интернет-мема Doge, умерла в Японии на 19-м году жизни, сообщила ее хозяйка в блоге. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:13

2024-05-24T11:13

2024-05-24T11:55

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ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Собака Кабосу породы сиба-ину, ставшая прототипом интернет-мема Doge, умерла в Японии на 19-м году жизни, сообщила ее хозяйка в блоге. "Сегодня, 24 мая, в 07:50 утра Кабо-тян уснула глубоким сном. <…> Прекрасным утром, когда из окна падал мягкий свет, на улице пели птицы, она тихо ушла, как уснула, пока я ее гладила. Спасибо вам, кто так долго ее любил. Думаю, что Кабо-тян была самой счастливой собакой на свете. А я была самой счастливой на свете хозяйкой", — написала она.По словам хозяйки, прощание с собакой состоится 26 мая. Кабосу родилась в 2005 году. Она попала к волонтерам после того, как заводчик, в доме которого она жила, разорился. В благотворительном центре для бездомных собак ее нашла хозяйка, которая с 2009 года начала вести блог, посвященный ее питомцам. Примерно с 2010 года Кабосу стала прототипом интернет-мема Doge (японское прочтение "Додзи"). Имя Кабосу собаке дали волонтеры, вероятно, потому что ее круглая мордочка напоминала цитрусовый плод кабосу.

https://ria.ru/20230819/sobaka-1891028203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, в мире, домашние животные