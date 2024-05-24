https://ria.ru/20240524/sobaka-1948075063.html
В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge
В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge - РИА Новости, 24.05.2024
В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge
Собака Кабосу породы сиба-ину, ставшая прототипом интернет-мема Doge, умерла в Японии на 19-м году жизни, сообщила ее хозяйка в блоге. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:13
2024-05-24T11:13
2024-05-24T11:55
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ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Собака Кабосу породы сиба-ину, ставшая прототипом интернет-мема Doge, умерла в Японии на 19-м году жизни, сообщила ее хозяйка в блоге. "Сегодня, 24 мая, в 07:50 утра Кабо-тян уснула глубоким сном. <…> Прекрасным утром, когда из окна падал мягкий свет, на улице пели птицы, она тихо ушла, как уснула, пока я ее гладила. Спасибо вам, кто так долго ее любил. Думаю, что Кабо-тян была самой счастливой собакой на свете. А я была самой счастливой на свете хозяйкой", — написала она.По словам хозяйки, прощание с собакой состоится 26 мая. Кабосу родилась в 2005 году. Она попала к волонтерам после того, как заводчик, в доме которого она жила, разорился. В благотворительном центре для бездомных собак ее нашла хозяйка, которая с 2009 года начала вести блог, посвященный ее питомцам. Примерно с 2010 года Кабосу стала прототипом интернет-мема Doge (японское прочтение "Додзи"). Имя Кабосу собаке дали волонтеры, вероятно, потому что ее круглая мордочка напоминала цитрусовый плод кабосу.
https://ria.ru/20230819/sobaka-1891028203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, домашние животные
Япония, В мире, домашние животные
В Японии умерла собака, ставшая прототипом интернет-мема Doge
Японская собака Кабосу, прототип интернет-мема Doge, умерла на 19-м году жизни
ТОКИО, 24 мая — РИА Новости. Собака Кабосу породы сиба-ину, ставшая прототипом интернет-мема Doge, умерла в Японии на 19-м году жизни, сообщила ее хозяйка в блоге.
"Сегодня, 24 мая, в 07:50 утра Кабо-тян уснула глубоким сном. <…> Прекрасным утром, когда из окна падал мягкий свет, на улице пели птицы, она тихо ушла, как уснула, пока я ее гладила. Спасибо вам, кто так долго ее любил. Думаю, что Кабо-тян была самой счастливой собакой на свете. А я была самой счастливой на свете хозяйкой", — написала она.
По словам хозяйки, прощание с собакой состоится 26 мая.
Кабосу родилась в 2005 году. Она попала к волонтерам после того, как заводчик, в доме которого она жила, разорился. В благотворительном центре для бездомных собак ее нашла хозяйка, которая с 2009 года начала вести блог, посвященный ее питомцам. Примерно с 2010 года Кабосу стала прототипом интернет-мема Doge (японское прочтение "Додзи"). Имя Кабосу собаке дали волонтеры, вероятно, потому что ее круглая мордочка напоминала цитрусовый плод кабосу.