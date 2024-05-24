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Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября

Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября - РИА Новости, 24.05.2024

Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября

Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:51

2024-05-24T14:51

2024-05-24T14:58

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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев."По предложению Российской Федерации очередное заседание совета глав правительств планируется провести в Российской Федерации 7-8 ноября 2024 года", - сказал он.В Ашхабаде в пятницу проходит очередное заседание совета глав правительств СНГ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, снг, в мире