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Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября - РИА Новости, 24.05.2024
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14:51 24.05.2024 (обновлено: 14:58 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sng-1948140402.html
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября - РИА Новости, 24.05.2024
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября
Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:51
2024-05-24T14:58
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев."По предложению Российской Федерации очередное заседание совета глав правительств планируется провести в Российской Федерации 7-8 ноября 2024 года", - сказал он.В Ашхабаде в пятницу проходит очередное заседание совета глав правительств СНГ.
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россия, снг, в мире
Россия, СНГ, В мире
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября

Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября в РФ

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"По предложению Российской Федерации очередное заседание совета глав правительств планируется провести в Российской Федерации 7-8 ноября 2024 года", - сказал он.
В Ашхабаде в пятницу проходит очередное заседание совета глав правительств СНГ.
 
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