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Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября - РИА Новости, 24.05.2024
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября
Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:51
2024-05-24T14:51
2024-05-24T14:58
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев."По предложению Российской Федерации очередное заседание совета глав правительств планируется провести в Российской Федерации 7-8 ноября 2024 года", - сказал он.В Ашхабаде в пятницу проходит очередное заседание совета глав правительств СНГ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, в мире
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября
Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 7-8 ноября в РФ
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Очередное заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 7-8 ноября в России, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"По предложению Российской Федерации очередное заседание совета глав правительств планируется провести в Российской Федерации 7-8 ноября 2024 года", - сказал он.
В Ашхабаде
в пятницу проходит очередное заседание совета глав правительств СНГ.