https://ria.ru/20240524/sng-1948087152.html

Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ

Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в очередном заседании совета глав правительств СНГ, передаёт... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:12

2024-05-24T12:12

2024-05-24T12:51

ашхабад

туркмения

михаил мишустин

сердар бердымухамедов

снг

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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в очередном заседании совета глав правительств СНГ, передаёт корреспондент РИА Новости. Заседание пройдет в узком и в расширенном составах. Ожидается, что участники заседания рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество. Также будут подписаны принятые в ходе заседания совместные документы, а по итогам предполагаются заявления для прессы. Кроме этого, в программе визита российской делегации в Ашхабад запланирована встреча Мишустина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.

https://ria.ru/20240524/konflikt-1948066670.html

https://ria.ru/20240513/putin-1945691085.html

ашхабад

туркмения

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ашхабад, туркмения, михаил мишустин, сердар бердымухамедов , снг