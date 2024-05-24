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Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
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12:12 24.05.2024 (обновлено: 12:51 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/sng-1948087152.html
Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ
Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в очередном заседании совета глав правительств СНГ, передаёт... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:12
2024-05-24T12:51
ашхабад
туркмения
михаил мишустин
сердар бердымухамедов
снг
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АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в очередном заседании совета глав правительств СНГ, передаёт корреспондент РИА Новости. Заседание пройдет в узком и в расширенном составах. Ожидается, что участники заседания рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество. Также будут подписаны принятые в ходе заседания совместные документы, а по итогам предполагаются заявления для прессы. Кроме этого, в программе визита российской делегации в Ашхабад запланирована встреча Мишустина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.
https://ria.ru/20240524/konflikt-1948066670.html
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ашхабад, туркмения, михаил мишустин, сердар бердымухамедов , снг
Ашхабад, Туркмения, Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов , СНГ
Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ

Премьер РФ Мишустин прибыл в Ашхабад на заседание совета глав правительств СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад. 24 мая 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад. 24 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад. 24 мая 2024
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад, где примет участие в очередном заседании совета глав правительств СНГ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Заседание пройдет в узком и в расширенном составах.
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Ожидается, что участники заседания рассмотрят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество. Также будут подписаны принятые в ходе заседания совместные документы, а по итогам предполагаются заявления для прессы.
Кроме этого, в программе визита российской делегации в Ашхабад запланирована встреча Мишустина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.
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АшхабадТуркменияМихаил МишустинСердар БердымухамедовСНГ
 
 
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