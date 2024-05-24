Рейтинг@Mail.ru
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/sng-1948044945.html
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ
Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:23
2024-05-24T08:23
россия
бишкек
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на процессы в государствах Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по разобщению Содружества путем распространения ксенофобской повестки, привития ложных ценностей, фальсификации общей истории", - констатировал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "При этом происходит продвижение во все важнейшие общественные и государственные институты проводников интересов Запада для оказания прямого воздействия на политические, экономические, социальные и культурные процессы. Конечно, особый акцент делается на взращивании перспективных лидеров из числа молодежи", - добавил он.
https://ria.ru/20231011/ssha-1901936322.html
россия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бишкек, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Бишкек, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ

Бортников: Запад делает ставку на молодежь для воздействия на процессы в СНГ

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на процессы в государствах Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по разобщению Содружества путем распространения ксенофобской повестки, привития ложных ценностей, фальсификации общей истории", - констатировал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"При этом происходит продвижение во все важнейшие общественные и государственные институты проводников интересов Запада для оказания прямого воздействия на политические, экономические, социальные и культурные процессы. Конечно, особый акцент делается на взращивании перспективных лидеров из числа молодежи", - добавил он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
США стараются расшатать ситуацию в СНГ, заявили в ФСБ
11 октября 2023, 10:36
 
РоссияБишкекАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала