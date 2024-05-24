https://ria.ru/20240524/sng-1948044945.html
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ
Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:23
2024-05-24T08:23
2024-05-24T08:23
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бишкек
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на процессы в государствах Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по разобщению Содружества путем распространения ксенофобской повестки, привития ложных ценностей, фальсификации общей истории", - констатировал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "При этом происходит продвижение во все важнейшие общественные и государственные институты проводников интересов Запада для оказания прямого воздействия на политические, экономические, социальные и культурные процессы. Конечно, особый акцент делается на взращивании перспективных лидеров из числа молодежи", - добавил он.
https://ria.ru/20231011/ssha-1901936322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бишкек, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Бишкек, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ
Бортников: Запад делает ставку на молодежь для воздействия на процессы в СНГ