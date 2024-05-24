https://ria.ru/20240524/sng-1948044945.html

Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ

Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников обвинил Запад в разобщении стран СНГ

Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:23

2024-05-24T08:23

2024-05-24T08:23

россия

бишкек

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Запад старается разобщить страны СНГ, делая при этом особую ставку на молодежь, выращивая из нее перспективных лидеров для оказания прямого воздействия на процессы в государствах Содружества, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Через подконтрольную систему некоммерческих организаций Запад ведет работу по разобщению Содружества путем распространения ксенофобской повестки, привития ложных ценностей, фальсификации общей истории", - констатировал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "При этом происходит продвижение во все важнейшие общественные и государственные институты проводников интересов Запада для оказания прямого воздействия на политические, экономические, социальные и культурные процессы. Конечно, особый акцент делается на взращивании перспективных лидеров из числа молодежи", - добавил он.

https://ria.ru/20231011/ssha-1901936322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, бишкек, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире