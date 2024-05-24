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Запад создает условия для "цветных революций" в СНГ, заявил Бортников
Запад создает условия для "цветных революций" в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Запад создает условия для "цветных революций" в СНГ, заявил Бортников
Запад пытается создать условия для "цветных революций" в странах СНГ и формирует "правительства в изгнании" для перехвата власти в государствах Содружества в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:14
2024-05-24T08:14
2024-05-24T08:17
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Запад пытается создать условия для "цветных революций" в странах СНГ и формирует "правительства в изгнании" для перехвата власти в государствах Содружества в случае ухудшения ситуации в них и массовых беспорядков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Создаются условия для внутренних кризисов и "цветных революций" в СНГ. Для этого используется агентура влияния, подконтрольные оппозиционные партии и движения, некоммерческие организации и псевдонезависимые СМИ. Из политэмигрантов за рубежом формируются так называемые "правительства в изгнании", нацеленные на перехват власти в странах исхода в случае ухудшения социально- экономической ситуации и массовых беспорядков", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бишкек, александр бортников, снг, содружество , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Бишкек, Александр Бортников, СНГ, Содружество , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Запад создает условия для "цветных революций" в СНГ, заявил Бортников
Бортников: Запад формирует "правительства в изгнании" для перехвата власти в СНГ