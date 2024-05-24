https://ria.ru/20240524/sng-1948042530.html
Ситуация в СНГ остается напряженной, заявил Бортников
Ситуация в СНГ остается напряженной, заявил Бортников - РИА Новости, 24.05.2024
Ситуация в СНГ остается напряженной, заявил Бортников
Ситуация в СНГ и в целом в мире остаётся напряжённой, США, Великобритания и их союзники по НАТО применяют весь арсенал "гибридной" войны, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:08
2024-05-24T08:08
2024-05-24T08:08
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в СНГ и в целом в мире остаётся напряжённой, США, Великобритания и их союзники по НАТО применяют весь арсенал "гибридной" войны, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "В настоящее время ситуация на пространстве содружества и в целом в мире остаётся напряжённой. США, Британия и их союзники по НАТО в стремлении сохранить глобальное доминирование применяют весь арсенал "гибридной" войны против несогласных с их политикой суверенных государств, включая поддержку откровенно террористических режимов", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. На прошлом заседании совета, прошедшем в Баку в октябре 2023 года, участники сделали прогноз изменений оперативной обстановки на пространстве СНГ, который в целом подтвердился, отметил директор ФСБ. По словам Бортникова, за истёкший период ситуация внутри СНГ и на его внешних рубежах определялась рядом факторов. "Продолжающимся военно-политическим и экономическим давлением на государства СНГ со стороны основных геополитических конкурентов, в первую очередь западных стран, входящих в Североатлантический альянс, во главе с Соединенными Штатами Америки. Эскалацией вооруженного противостояния в зоне проведения Россией специальной военной операции в связи с активным вовлечением сил и средств стран НАТО на стороне Украины. Подогреваемыми извне региональными конфликтами, создающими благоприятные условия для подпитки международных террористических структур", - перечислил директор ФСБ. По словам Бортникова, обстановка также определялась попытками закрепления и расширения влияния террористических сетей и филиалов международных террористических организаций в афгано-пакистанской зоне; действиями иностранных спецслужб и подконтрольных им неправительственных и некоммерческих организаций по расшатыванию социально-политической обстановки в странах СНГ; распространением радикальных националистических течений, провоцирующих религиозную нетерпимость, насилие и ксенофобию; нарастанием угроз критической информационной инфраструктуре, расширением кибервозможностей террористических и криминальных структур в связи с активным развитием цифровых технологий и систем связи; ростом масштабов безуликового использования криптовалюты, получаемой в результате преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901942263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, великобритания, александр бортников, снг, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Великобритания, Александр Бортников, СНГ, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Ситуация в СНГ остается напряженной, заявил Бортников
Директор ФСБ Бортников: ситуация в СНГ и в целом в мире остается напряжённой
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Ситуация в СНГ и в целом в мире остаётся напряжённой, США, Великобритания и их союзники по НАТО применяют весь арсенал "гибридной" войны, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В настоящее время ситуация на пространстве содружества и в целом в мире остаётся напряжённой. США, Британия и их союзники по НАТО в стремлении сохранить глобальное доминирование применяют весь арсенал "гибридной" войны против несогласных с их политикой суверенных государств, включая поддержку откровенно террористических режимов", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
На прошлом заседании совета, прошедшем в Баку в октябре 2023 года, участники сделали прогноз изменений оперативной обстановки на пространстве СНГ, который в целом подтвердился, отметил директор ФСБ. По словам Бортникова, за истёкший период ситуация внутри СНГ и на его внешних рубежах определялась рядом факторов.
"Продолжающимся военно-политическим и экономическим давлением на государства СНГ со стороны основных геополитических конкурентов, в первую очередь западных стран, входящих в Североатлантический альянс, во главе с Соединенными Штатами Америки. Эскалацией вооруженного противостояния в зоне проведения Россией специальной военной операции в связи с активным вовлечением сил и средств стран НАТО на стороне Украины. Подогреваемыми извне региональными конфликтами, создающими благоприятные условия для подпитки международных террористических структур", - перечислил директор ФСБ.
По словам Бортникова, обстановка также определялась попытками закрепления и расширения влияния террористических сетей и филиалов международных террористических организаций в афгано-пакистанской зоне; действиями иностранных спецслужб и подконтрольных им неправительственных и некоммерческих организаций по расшатыванию социально-политической обстановки в странах СНГ; распространением радикальных националистических течений, провоцирующих религиозную нетерпимость, насилие и ксенофобию; нарастанием угроз критической информационной инфраструктуре, расширением кибервозможностей террористических и криминальных структур в связи с активным развитием цифровых технологий и систем связи; ростом масштабов безуликового использования криптовалюты, получаемой в результате преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия.