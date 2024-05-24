https://ria.ru/20240524/sng-1947722873.html
Совет глав правительств стран - участниц СНГ
Совет глав правительств стран - участниц СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Совет глав правительств стран - участниц СНГ
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:12
2024-05-24T00:12
2024-05-24T00:12
справки
россия
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украина
али асадов
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. Совет глав правительств Содружества решает вопросы:– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;– создания органов Содружества в рамках его компетенции;– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;– сотрудничества в вопросах социальной политики;– контроля за деятельностью органов СНГ;– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ. Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 18 декабря 2023 года в Москве на ВДНХ. Основная тема повестки – расширение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества.С видеообращением к участникам мероприятия выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия в СНГ. Было принято Заявление глав правительств государств – участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркменистан) состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году. Ожидается, что в ходе заседание будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, киргизия, молдавия, украина, али асадов, мгер григорян, роман головченко, снг
Справки, Россия, Киргизия, Молдавия, Украина, Али Асадов, Мгер Григорян, Роман Головченко, СНГ
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество
органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
В состав Совета входят
премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина с 2014 года фактически не участвует
в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
В мае 2018 года страна отозвала
своих представителей из уставных органов СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует
заседания СНГ.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы
:
– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
– создания органов Содружества в рамках его компетенции;
– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
– сотрудничества в вопросах социальной политики;
– контроля за деятельностью органов СНГ;
– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества
в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 18 декабря 2023 года
в Москве на ВДНХ. Основная тема повестки – расширение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества.
С видеообращением к участникам мероприятия выступил
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Участники встречи обменялись мнениями
по актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия в СНГ. Было принято Заявление глав правительств государств – участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.
24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркменистан) состоится
очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году. Ожидается, что в ходе заседание будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников