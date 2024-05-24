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Совет глав правительств стран - участниц СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
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00:12 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/sng-1947722873.html
Совет глав правительств стран - участниц СНГ
Совет глав правительств стран - участниц СНГ - РИА Новости, 24.05.2024
Совет глав правительств стран - участниц СНГ
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T00:12
2024-05-24T00:12
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. Совет глав правительств Содружества решает вопросы:– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;– создания органов Содружества в рамках его компетенции;– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;– сотрудничества в вопросах социальной политики;– контроля за деятельностью органов СНГ;– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ. Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 18 декабря 2023 года в Москве на ВДНХ. Основная тема повестки – расширение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества.С видеообращением к участникам мероприятия выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия в СНГ. Было принято Заявление глав правительств государств – участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркменистан) состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году. Ожидается, что в ходе заседание будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, киргизия, молдавия, украина, али асадов, мгер григорян, роман головченко, снг
Справки, Россия, Киргизия, Молдавия, Украина, Али Асадов, Мгер Григорян, Роман Головченко, СНГ

Совет глав правительств стран - участниц СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседании Совета глав правительств СНГ
Заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
В состав Совета входят премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии – руководитель администрации президента Киргизии Акылбек Жапаров, премьер-министр Молдавии Дорин Речан, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.
В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы:
– реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
– реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
– принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
– развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
– сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
– разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
– создания органов Содружества в рамках его компетенции;
– назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
– финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
– сотрудничества в вопросах социальной политики;
– контроля за деятельностью органов СНГ;
– делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 18 декабря 2023 года в Москве на ВДНХ. Основная тема повестки – расширение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества.
С видеообращением к участникам мероприятия выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам многостороннего сотрудничества и культурно-гуманитарного взаимодействия в СНГ. Было принято Заявление глав правительств государств – участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества.
24 мая 2024 года в Ашхабаде (Туркменистан) состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году. Ожидается, что в ходе заседание будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияКиргизияМолдавияУкраинаАли АсадовМгер ГригорянРоман ГоловченкоСНГ
 
 
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